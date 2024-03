Gente señalada, tiene que ser suspendida: Adame De León

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Tras las 25 denuncias que interpusieron alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (COABED 35) de Gómez Palacio, el subsecretario de Educación, Ulises Adame, respalda a las posibles afectadas pero respetará el proceso que llevan de manera interna en dicha institución educativa.

El funcionario, destacó que antes que cualquier otra situación, se trata de jovencitas y de seres humanos, por lo que estarán al pendiente de la resolución que emitan y las posibles denuncias en el terreno penal que se pudieran dar, además, de manera textual dejó en claro que: “En caso de ser real, se ventile hasta las últimas consecuencias”.

Recordó que por tratarse de una institución educativa del sector público descentralizado, son ellos quienes están dando cause a este problema que se mediatizó de manera extrema a través de las redes sociales de las mismas denunciantes y de los medios locales de comunicación.

Gente señalada, tiene que ser suspendida: Ulises Adame De León / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“La gente que está siendo señalada, necesariamente tiene que ser suspendida, necesariamente tiene que iniciarse un proceso y como en todo los casos quien sea que esté sujeto a la revisión se le suspende para que no interfiera con el proceso de investigación”, reiteró el funcionario.

Aclaró, que, se deben respetar las presunciones de inocencia sin legar al linchamiento social y mediático, porque se trata de temas sensibles que tiene que ver con aspectos de autoestima de las jovencitas y de la reputación del personal docente.

“Para nosotros es importante que en este proceso que fue tan vistoso públicamente y que es tan peligroso en caso de ser real, se ventile hasta las últimas consecuencias, si son culpables se les pide su renuncia, se les retira, si no lo son, se les pide una disculpa y se afrontan las responsabilidades que tenga la ley previsto; pero si hay responsabilidad en caso de abuso, en caso de acoso, se sale de nuestro esquema porque son temas jurídicamente ventilados, esos no se pueden soslayar, esos no se pueden ocultar, nadie tiene facultades para ocultar un fenómeno de este tipo”, expuso.