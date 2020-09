Grave el problema del tiradero de basura en Poanas

POANAS DGO. (OEM). – El presidente de este municipio Luis Valdez Valenciano, dijo reconocer que el problema del tiradero de basura en esta municipalidad, era grave, porque muchas personas que acuden a llevar sus desechos no los dejan en los lugares adecuados, y con esto se tiene ya un foco de contaminación.

Menciono que día a día los desechos de basura que se generan en la comunidad son muchos, decenas de toneladas, y desafortunadamente el basurero municipal se ha vuelto insuficiente, por tal motivo ya estamos trabajando para la compactación de dichos desechos, pero el trabajo mas importante será que la comunidad colabore con esta actividad de preservar el medio ambiente, “queremos que los ciudadanos nos ayuden evitando tirar la basura en los lugares no correctos, porque no queremos tener que aplicar la ley a quien no colabore, hoy se trata de todos juntos poder poner nuestro granito de arena y cuidar el medio ambiente”, dijo.

El problema de la gente que vierte su basura directamente en el basurero y lo hace fuera del lugar correcto, está provocando que se riegue por todo ese espacio, “hoy quiero invitar a la población para que el tiradero sea de manera ordenada, y con el fin de preservar el medio ambiente y no tener que llegar a tomar medidas drásticas contra quien no respete esta indicación”

Concluyo apuntando Luis Valdez, que el personal de las diferentes direcciones está trabajando en la rehabilitación de espacios deportivos y las calles de las comunidades, buscando que se pueda tener u municipio limpio, que sea ejemplo de desarrollo y buen cuidado, pero que no solo sea por la autoridad, sino que la ciudadanía ponga de su parte y así lograr tener un municipio limpio y ordenado, dijo.