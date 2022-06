Grave la crisis vive el sector ganadero en Durango: Lucio Ayala

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –El experimentado ganadero de la región de los llanos, Lucio Ayala González, reconoció que en este momento se vive una grave crisis en el sector ganadero, principalmente en el del sector social que ocupa el 80 por ciento de toda la región, y lamentablemente sin apoyos de ningún tipo de gobierno, dijo.

Comentó Ayala González, que en esta región por lo menos el 80 por ciento son de ganaderos del sector social, y el otro 20 de ganadero organizados o con agostaderos y ranchos poco más cuidados, pero en los ejidos ahorita no hay nada que coma un animal, no hay agua y de ahí que se ven cientos de vehículos con trailas y remolques acarreando agua potable de la red pública, al campo, esto para que no se les mueran sus animales de sed y hambre.

Para todos está muy difícil la situación del estiaje, pero muchísimo más para los ganaderos que tiene sus animales en los agostaderos ejidales, ahí no hay nada que comen, solo piedras y monte pelón, sin agua que mínimo les de la fuerza para llegar hasta donde los juntas los dueños, y tristemente hasta el momento no han llegado programas de ningún tipo de gobierno que vengan a aliviar tantito lo que se vive y se pierde en el campo, “está el campo en total abandono, y por ende el sector ganadero también”, dijo.

En la mayor parte del estado de Durango la ganadería no está siendo apoyada, y la gran mayoría son del sector social, que tienen sus animales en los agostaderos ejidales, los mismos que por muchos años se les ha invitado a que reduzcan su número de cabezas de ganado de baja calidad, por menos animales pero con mayor calidad, algo que no se ha querido realizar por este sector y ahorita son millones de litros de agua los que se llevan de la red pública al campo, afectado por supuesto la cantidad de agua que debe de llegar a los hogares para el consumo humano, pero –reitero- esto ya tienen mucho años y no ha existido autoridad alguna que ponga remedio, solo promesas y más promesa que se quedan sin cumplir, detalló.

Concluyó Ayala González, que lo que se vive en la actualidad también es causa de que los gobiernos no le han invertido a una verdadera campaña de cosecha de agua, si el creador lo permite está apunto de iniciar la temporada de lluvias, pero solo las vemos correr por las calles, porque o hay infraestructura que la detenga, que sirva para recargar los mantos acuíferos y que se tenga algo de reserva para que los animales puedan beber agua sin necesidad de acarrear, las obras de infraestructura para retener el agua, son obras que están pendientes de cumplir por todos los gobierno, dijo.