Guadalupe Victoria será gobernado por la alianza “Va por Durango”: David Ramos

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Después de una intensa campaña electoral donde como candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, he podido recorrió cada casa, cada comunidad, cada negocio, cada familia, barrio y colonia, llevando mis propuestas de gobierno, siento que me he ganado la confianza del electorado llanero, lo que nos hace asegurar que Guadalupe Victoria será gobernado por esta alianza política, así lo mencionó el candidato David Ramos Zepeda.

Reiteró convencido Ramos Zepeda, que esta fue una campaña limpia y sin descalificaciones a los demás competidores, ya que se concentró toda su energía y experiencia política y en el servicio social a llevar sus propuestas y recorrer todo el municipio de Guadalupe Victoria, esto para escuchar las necesidades de las familias.

Dijo que en sus largas caminatas y reuniones con todos los sectores de la sociedad de los llanos, pudo reunirse y generar la confianza del sector educativo, el sector salud, el gremio empresarial, los amigos campesinos, las amas de casa, los deportistas, los jóvenes que serán el futuro de Guadalupe Victoria, los emprendedores y emprendedoras de la región, sectores vulnerables, centros para combatir las adiciones, entre otros.

Reitero que siempre camino y llevo propuestas estratégicas que fueron estudiadas por el candidato de la alianza, y esta hechas a la medida de los habitantes de Guadalupe Victoria, propuestas reales y de gran impacto para el desarrollo de la entidad, estas serán las que el próximo trienio continúen con un gobierno de más y mejores condiciones de vida para todos, aseguro David Ramos en la entrevista con El Sol de Durango.

Finalizo señalando de manera contundente el candidato a la presidencia municipal, que, con trabajo y valor, David Ramos defenderá a las familias de Guadalupe Victoria, con su experiencia de gestión y servicio público, por lo que la confianza y la fe las familias llaneras están de su lado para el triunfo este próximo cinco de junio.