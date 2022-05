Los ciudadanos decidirán las obras a realizar en cada comunidad: Fabiola Bugarin

CUENCAMÉ DGO. (OEM). –Uno de los propósitos que tiene planeados Fabiola Bugarin Espinosa, si este cinco de junio el voto ciudadano la favorece, es que las y los ciudadanos sean los que decidan que obras prioritarias se realicen en cada comunidad, y buscar por todos los medios que esas obras se realicen con la mano de obra local, para que también se genere un circulante económico en cada localidad.

Así lo menciono al ser entrevistada la candidata a presidente municipal por la alianza "Va por Durango", esto en el programa de la Grilla Llanera en su etapa Elecciones 2022, ahí señalo que no está de acuerdo en que las autoridades lleguen a los pueblos a decirles que se va hacer, cuando deben de ser los vecinos de cada comunidad lo que se pongan de acuerdo y decidan con base al presupuesto que se tenga para esa localidad, que obra o acción de gobierno es su prioridad, y tratar que las obras se puedan realizar en diferentes etapas para que se pueda aplicar la mano de obra local, y con ello dejar ese recurso en las mismas localidades.

Reconoció Fabiola Bugarin, que habrá obras que, por el tamaño y la inversión, se tendrá que someter a una licitación para que se construyan con empresas, eso porque así lo marca la ley, pero todo lo que se pueda hacer por ministración directa, contratando a la gente de las localidades, así lo haremos, porque urge reactivar empleos locales que dejen dinero en sus mismos pueblos, detallo.

Faby Bugarin, aseguró no ser una mujer política, reconoció que tiene pocas palabras para expresarse, “yo no soy una mujer de hablar y hablar, soy una mujer entregada al trabajo, no ando midiendo el tiempo que duro haciendo mi responsabilidad, si inicio a las ocho de la mañana y me da la media noche atendiendo mi responsabilidad, así lo hago, porque soy mujer de mucho trabajo y así lo hare como presidente municipal de Cuencamé”, dijo.

Sobre las publicaciones en redes sociales que le piden aclarar los presuntos faltantes económico en la administración que fue sindico, fue clara al señalar que ningún sindico maneja recursos económicos, sí se es presidente de la comisión de hacienda, puedes revisar facturas, preguntar y verificar lo que se hace, pero no se maneja ni un solo peso de los recursos, en cada administración cada funcionario es responsable de sus propios actos y son las autoridades competentes los que se encargan de revisar y aclarar cada tema pendiente, “yo camino con la frente en alto porque no tengo nada de qué avergonzarme”, reitero.

Señalo Faby Bugarin, que los más grandes problemas que tiene todo Cuencamé, son la distribución y falta de agua potable, y más en esta temporada de fuere estiaje, y se trabajar en el tema, sobre todo en la instalación de las celdas solares, así como en el tema de las viviendas que están muy dañadas, hay familias que viven con sus hijos en techos que están a punto de colapsar, y con ellos tendremos programas muy directos a esa familias que hoy necesitan de mucha ayuda, e igualmente buscaremos unir a la sociedad para que entre todos ayudemos a los que más lo necesitan, reitero.