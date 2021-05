Habitantes de Nombre de Dios exigen mejora de servicios públicos

NOMBRE DE DIOS, DGO. (OEM).- Son varios meses en los que uno de los servicios públicos más importantes para toda ciudad, como es la recolección de basura, opera con muchas fallas, así lo dieron a conocer a este medio de comunicación vecinos de las colonias Esperanza, Ejidal y El Santuario, ubicadas en la cabecera municipal de Nombre de Dios.

Son incontables las ocasiones en las que los trabajadores de este servicio público, sin previo aviso, no realizan su labor, pasan días e incluso semanas sin que los camiones recolectores de basura pasen por las calles de estas colonias, lo que ocasiona acumulación de desechos y contaminación.

La gente comenta que es comprensible que por causas de fuerza mayor en ocasiones no sea posible recolectar los desechos de sus hogares, pero el mal servicio por parte de la Dirección de Servicios Públicos Municipales en Nombre de Dios a cargo de Pablo Pacheco, es constante y no existe comunicación alguna con la ciudadanía para cuando menos informar qué días no realizarán el trabajo que les corresponde como servidores públicos.

Para finalizar, habitantes de las colonias mencionadas comentan que están consientes de que es trabajo de todos conservar limpias las calles, pero sin el apoyo del gobierno municipal resulta muy complicada esta labor.