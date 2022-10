Habrá cambios en el Cobaed, asegura la directora Sonia Flores

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Habrá cambios en el sistema Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (Cobaed), "ya se hicieron algunos pero vendrán otros más, en direcciones y diversas áreas", manifestó Sonia Jazmín Flores Arce, directora general de la institución.

Entrevistada durante su recorrido por instituciones de los municipios Canatlán, Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro, señaló que la gira que hace a nivel estatal es una instrucción del gobernador Esteban Villegas, para conocer las necesidades reales de los planteles. “Quien trabaja la tierra es quien la conoce”, dijo.

Destacó que el reto principal es elevar el nivel académico, una de las fortalezas que se deben retener y trabajan en conjunto para lograrlo. "El día de ayer me entró otro reto, sabrán que las finanzas del Estado quedaron terribles, no somos la excepción, fuimos a México a tocar las puertas del gobierno federal, para que quien ministra el tema de los colaboradores, que son cerca de 1, 800 no les falte su dinero, por lo que viene, que es un cierre de año, un cierre difícil, complicado y tenemos que hacernos garante que nuestros colaboradores tengan sus dineros", destacó la funcionaria.

Respecto a los cambios en el subsistema Cobaed dijo, "hemos sido muy prudentes, estamos dando, conociendo como se llevan a cabo las cosas, estamos siendo respetuosos y muy seguramente si habrá cambios, en direcciones y algunas otras áreas, si habrá cambios, bastantes".

Finalmente recalcó que habrá algunos cambios a fin de año, "se conocerán porque se irán nombrando, adelantando que ya hubo algunos. Teníamos directora administrativo, ahora tenemos director; tenemos también jurídico nuevo y eso es lo que hemos movido", puntualizó.