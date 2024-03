Gómez Palacio, Durango (OEM).- Este jueves durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, hizo un llamado a las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a que liberen los recursos destinados los cuales ya están etiquetados pertenecientes al proyecto de Agua Saludable para La Laguna, ya que se estarían enfrentando a la problemática de daños en la red de distribución del vital líquido.

La edil, compartió que mediante algunos recorridos por la ciudad, sobre todo en las inmediaciones del Parque Industrial Lagunero, se percató que en algunos sectores de la ciudad son visibles los humedecimientos por las fugas de agua, lo cual se explica por las pruebas que se están realizando por la llegada de Agua Saludable.

“Es un proyecto fenomenal para todo lo que es la Comarca Lagunera, tanto de Coahuila como de Durango, pero sí, estamos viendo que ya con estas pruebas que están haciendo viene una presión de agua es lógico, tiene que tronar esas tuberías, creo yo que ya se nos adelantó el agua”, insistió.

Hacen un llamado a la CONAGUA para la llegada de recursos de ASL / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Se dio a conocer que el recurso que se necesita para poder eficientar el uso del Agua Saludable rondan los 450 millones de pesos, ante ello, el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPA), está operando con recursos propios todo lo que tiene que ver con el proceso de pruebas.

En este mismo sentido, Herrera Ale, aprovechó para solicitar al regidor de la bancada de Morena, Armando Navarro, para aprovechar sus visitas a la Ciudad de México y pedir el apoyo a CONAGUA en cuanto a la liberación de los recursos se refiere, ya que ahora el ayuntamiento de Gómez Palacio se enfrenta a la problemática de las fuga del vital líquido.

Enfatizó que el proyecto de ASL es una obra esperada, “ustedes me han escuchado, es un proyecto esperado por años, años y si me da tristeza que se esté desperdiciando el agua en el río, si ven alguna fuga reportémosla, es agua potable, para mí es un proyecto que se aventó el señor Presidente, pero si necesitamos que me avisen lo de las fugas, estoy muy preocupada”, añadió.