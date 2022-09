Homero Martínez toma protesta como presidente municipal de Lerdo

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-En un hecho histórico por ser el primero en reelegirse en Lerdo, Homero Martínez Cabrera tomó protesta como Presidente Municipal Administración 2022 - 2025, en el Teatro Hermila Galindo, siendo su segundo trienio, ello durante la sesión publica y solemne de cabildo.

Frente a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917, el municipalista protestó "cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de Presidente Municipal para el periodo 2022-2025, que los ciudadanos del Municipio de Lerdo me han conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del municipio. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande".

Para darle legalidad a la ceremonia estuvieron presentes los tres poderes de gobierno, representados por el Gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres y su esposa la presidenta del DIF Estatal Elvira Barrantes, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ramón Gerardo Guzmán Benavente, el presidente del a Junta de Coordinación Política, Ricardo López Pescador y el Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia y de la primera ponencia sala, José de la Luz López Pescador.

También lo acompañó su esposa y diputada local Susy Torrecillas.

Así mismo, cómo invitados especiales asistieron el Gobernador electo de Durango Dr. Esteban Villegas Villarreal y su esposa Marisol Rosso.

Una vez que Homero Martínez tomó protesta como Presidente municipal, tomó protesta a la síndico municipal Alina Arlette Rivera Quiñones y a los nuevos regidores del Ayuntamiento, Juan José Carrillo Aldaba; David Isai Ibarra Gaytan; María Selene Galván Roque, María Luisa González López; José Dimas López González, Ana Maria Durón Pérez, Dolores Luévanos Meza; Georgina Solorio García,; Yanko Antonio Vázquez Romo; Violeta Guerrero Castro; Gerardo Medrano Mendoza; Flora Isela Leal Méndez; Violeta Quetzal Jacobo Ramírez; María Salomé Elid Sáenz; y Ramón Samir Rivera González.

En su mensaje, el Presidente Municipal Homero Martínez dijo, “ Hoy comienza a escribirse una nueva página en la historia de Lerdo, me siento honrado de ser testigo de esta ceremonia republicana donde se refleja que en Lerdo vivimos una democracia sólida y madura, en la que la voluntad de la gente se convierte siempre en mandato popular y en este evento, se consuma la voluntad del pueblo”.

"Quiero agradecer al gobernador José Rosas Aispuro Torres por el apoyo que le brindo a nuestra administración, gracias por las 80 visitas que realizo a lo largo de estos tres años, ya que en cada visita siempre trajo beneficios a lerdo."

"El día de hoy me comprometo a encabezar y conducir un gobierno eficaz y eficiente, cercano a la gente, un gobierno capaz de impulsar los grandes proyectos con una gran visión a corto, mediano y largo plazo con un solo objetivo dejar huella trascendente y positiva a través del ejercicio de la gobernanza y la implementación de políticas públicas que permitan elevar la calidad de vida de los ciudadanos lerdenses."

"Tenemos tareas pendientes por hacer, destacando el hospital de segundo nivel por parte del IMSS, y que hoy en día tenemos una carta compromiso donde está autorizado dicho hospital, seguiremos cumpliendo los requisitos que nos marcaron para que los más de 78 mil derechohabientes puedan tener un servicio de calidad en el municipio."

"Además en el corto plazo otorgare todas las facilidades administrativas para que lleguen grandes inversiones como tarafert con una inversión de 1500 millones de dólares y que fungirá como una empresa ancla, ya que traerá 8 empresas alrededor de ella, y gracias a esta inversión se generan alrededor de 3000 empleos directos, por medio del T MEC y grupo caxxor estamos sentando las bases para que llegue la soñada zona industrial a Lerdo con una inversión de 300 millones de dólares, además del proyecto de agua saludable que vendrá a resolver un problema histórico de arsénico en la zona metropolitana de la laguna, con este proyecto a lerdo le representa una gran derrama económica de 14 mil millones de pesos ya que las obras principales se ejecutaran en territorio lerdense".

"Todos estos proyectos no sería posible aterrizarlos sin al apoyo y el acompañamiento de nuestro gobernador electo, mi amigo Esteban Villegas Villarreal".

“Doctor Esteban, porque sabemos que usted es un duranguense que nació para servir y seguimos manteniendo la confianza en usted, por ello le pido respetuosamente su respaldo solidario para consolidar estos importantes proyectos que marcaran un antes y un después en la vida industrial de lerdo y me comprometo a trabajar juntos y en equipo para que le vaya bien a las familias de lerdo y de Durango", dijo.

"Amigas y amigos de Lerdo: Desde esta tribuna, con la frente en alto y viéndolos de frente a los ciudadanos Lerdenses y teniendo como testigos de honor al gobernador electo y al gobernador saliente con toda certeza les digo, ¡no les voy a fallar!. ¡Enhorabuena! Y ¡va por Lerdo!".

Posterior al magno evento el alcalde Homero Martínez invitó a los presentes y a toda la ciudadanía de Lerdo celebrar junto a él en el Paseo Sarabia frente a la Presidencia Municipal, donde amenizó "El Coyote y su banda Tierra Santa".