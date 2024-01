Iglesia no niega bendición a matrimonios igualitarios: Alejandro Lugo

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- José Alejandro Lugo González, rector de la Catedral de Santa María de Guadalupe en Gómez Palacio, reiteró que la bendición de Dios es universal y aunque se trata de un tema polémico y con muchas opiniones divididas el bendecir a un matrimonio del mismo sexo no está prohibido, pero si invitó a este sector de la población a reflexionar sobre su situación espiritual “ante Dios”.

En contexto, el pasado mes de diciembre el Papa Francisco declaró ante los medios que las parejas del mismo sexo pueden recibir la bendición de sacerdotes en todo el mundo, pero siempre y cuando no formen parte de un evento litúrgico o una ceremonia religiosa.

En este sentido, el responsable de Catedral de Santa María de Guadalupe agregó que en efecto, tienen derecho a ser bendecidos quienes por decisión propia han adoptado esta forma de vida, más sin embargo, hizo la invitación para se acerquen al camino e Dios y hagan un análisis profundo sobre su condición “ante Dios nuestro Señor”.

Cuestionado sobre si se han acercado para solicitar la bendición a las parejas que haya del mismo sexo en acuerdo civil o como coloquialmente se les dice, matrimonios igualitarios,, dijo: “aquí en lo particular no ha habido casos, pero creo que el documento que se emitió para quien lo ha leído y lo conoce, quien no, pues va a causar confusión y, sobre todo aquellos que andan buscando legitimar su situación irregular. La iglesia en ningún momento va a legitimar una situación irregular mucho menos el pecado”, añadió.

Explicó claramente que “bendecir significa el bien decir, y desde la creación Dios ha bendecido todos y nos bendice a todos y quiere que en lo personal como cristianos como personas recibamos la bendición de Dios y, si la bendición de Dios nos ayuda para que corrijamos nuestra vida y sea de acuerdo a la voluntad original de Dios pues eso es lo que busca la Iglesia pero no legitimar en ningún momento las situaciones irregulares que la Iglesia nunca va a poder permitir”.

En caso de que los matrimonios del mismo sexo quieran acceder a recibir la bendición por un sacerdote autorizado, enfatizó Lugo González que se tendría que hacer en privado, “se tendría que hacer en privado, platicar con ellos, cuál es su situación qué es lo que buscan; ya las parejas del mismo sexo ahí se tendría que hacer una plática un poquito más de acuerdo a su realidad de cada uno sobre todo haciéndoles ver que no es la voluntad de Dios dese el principio”, subrayó.