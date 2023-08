CANATLÁN, Dgo. (OEM).- El Gobierno Municipal de Canatlán que preside Ángela Rojas Rivera, inauguró el espacio en el que se brindará seguridad, tranquilidad, alimento y asistencia jurídica, psiquiátrica, sociológica y de trabajo social de manera gratuita, a quienes hayan sufrido maltrato en el medio en el que viven.

Te puede interesar: En Durango 10 menores han quedado huérfanos tras el feminicidio de sus madres

La alcaldesa cortó el listón inaugural de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia, acompañada del secretario de Seguridad, comisionado Oscar Galván Villarreal y de Marisol Carrillo Quiroga, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado de Durango.

Inauguran Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia en Canatlán / Foto: cortesía | Ayuntamiento de Canatlán

En su mensaje la alcaldesa mencionó que “hoy en este día tan importante estamos inaugurando un espacio tan importante para las mujeres, estamos dando un paso hacia la normalidad en el que las mujeres no vivamos con miedo, que no tengamos que afrontar la violencia día con día, como mujer no actuar ante esto, seria traicionarme, por eso mi misión personal como Presidenta Municipal es hacer que las mujeres seamos respetadas y valoradas.

Es por ello que este espacio será un albergue donde la mujer o la familia que haya sido violentada, pueda estar algunos días segura, mientras se garantiza que no vuelva a ser víctima de violencia”, añadió.

“En este lugar se brindará el apoyo y la asesoría para que interpongan la denuncia, además, hay un área especializada con psicólogos y trabajadores sociales que determinarán mediante una evaluación la gravedad de la agresión, quiénes son candidatos a ser alejados del hogar y darles albergue en este lugar”, señaló el comisionado Oscar Galván.

El espacio cuenta con áreas lúdicas para los menores, estancia, recámaras, baños, comedor, televisión y una oficina donde las trabajadoras sociales brindarán la asesoría a quienes permanezcan en el Centro.

Presentes también Laura Cecilia Ramírez Franco, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de DIF Estatal;. Alejandra Terrones Ochoa, directora del Instituto Estatal de Las Mujeres (IEM); Hugo Adrián Nevárez Hernández, subsecretario de Prevención Social y Participación Ciudadana e integrantes del Cabildo y directores de la administración.

Las personas que lleguen a tener problemas de violencia familiar pueden llamar al 677 87 2 01 13 y una unidad especial de atención a víctimas acudirá a su domicilio para brindar ayuda, destacó Rojas Rivera.