Inician colocación de paneles solares en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Iniciaron los trabajos de instalación de paneles solares para el funcionamiento del pozo de agua potable numero 13 de esta cabecera, con el cual se tendrán varios beneficios en favor de la ciudadanía, aseguro el alcalde David Ramos Zepeda.

Como ya lo había anticipado el alcalde en el programa de la Grilla Llanera de esta casa editora, uno de sus proyectos a corto plazo, es el cambiar toda la techumbre de lamina galvanizada del Estadio de fútbol municipal, y colocar en su lugar paneles de energía eléctrica solar, donde con esa energía se surtirá al pozo de agua número 13, ocasionando un ahorro en el pago de la energía eléctrica, se contribuye al medio ambiente y se busca mantener la misma tarifa de costo a la ciudadanía.

Detallo el alcalde David Ramos, que no solo se busca colocar paneles solares en uno de los pozos, si no que se trabaja en la gestión y con los recursos propios para colocar estos sistemas en la gran mayoría de los pozos que se tienen, y con ello reducir los altos cobros de la energía eléctrica que hace la Comisión Federal de Electricidad, teniendo como principal beneficio, el que no se suba la cuota de agua mensual a las familias, mantener el mismo costo y garantizar el suministro de agua.

De la misma manera se adelantó el presidente municipal, a pedir disculpa a la ciudadanía, pero sobre todo comprensión, ya que se estarán haciendo trabajos para el cambio de sistema, el cambio de los equipos y los trabajos necesarios para la colocación de los paneles y los controles, y eso causara algunos cortes del servicio, mismos que se buscara realizarlos lo menos posible, o en horarios que no perjudique tanto a la comunidad, pero de antemano solicito su apoyo para poder terminar con la colocación lo mas pronto posible, reiterando, este es un cambio en beneficio de todos, y todos debemos de ayudar en que sea lo más pronto posible, dijo.