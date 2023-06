GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -La mañana de este miércoles siete de junio, en las canchas de usos múltiples del parque de la colonia ejidal, a un costado de las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO), se dio arranque a los programas de prevención a la juventud, estos llamados “protectores de la Vida y Juntos Por la Paz”.

En el arranque de estos programas estuvieron el alcalde David Ramos Zepeda, la secretaria de salud en el Estado Iracema Kondo, la directora del Instituto Estatal de la juventud Maite Manzanera, así como los especialistas en temas de la salud mental como la doctora Soledad Ruiz Canaán, directores de las escuelas de nivel medio superior como superior, mas de 800 jóvenes de las diferentes instituciones que se dieron cita en este arranque.

Inician programas de prevención a jóvenes en Guadalupe Victoria./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

El alcalde David Ramos, detallo en su mensaje que en su administración se están realizando diferentes actividades con la intención de mantener a los jóvenes ocupados en deporte, música, canto, pintura y otras actividades que los alejen de los vicios, así como se tiene la instrucción en todas las dependencias de estar muy al pendiente si algún joven muestra señales de querer atentar contra su vida, si esta deprimido o simplemente requiere que alguien lo acompañe.

Irasema Kondo Padilla, secretaria de salud en el Estado, señalo que el gobernador del Estado esta muy interesado en crear en los diferentes municipios estrategias que lleven a los jóvenes y si gustan los adultos, a este tipo de centros donde se tendrán clases de música, cando, baile, manualidades y mucho deporte, porque la juventud es de vital importancia para el gobierno, agradeciendo el acompañamiento y apoyo de la dirección del Instituto Estatal de la Juventud, que se han sumado con mucho entusiasmo a trabajar por esta causa.

Insistió Irasema Kondo, en señalar que el club por la Paz, es un club hecho y pensando en los jóvenes y para los jóvenes, para que acudan a divertirse, aprender y practicar la actividad que más les llame la atención, el programa protectores de vida, es para para los jóvenes es para que sean héroes en su escuela, en su colonia, en el equipo de futbol o cualquier deporte, recalco que el gobernador esta muy preocupado en que se atiendan los problemas y preocupaciones de los jóvenes, y en esto trabajamos, para prevenir y hacer grandes jóvenes en deporte, música o cualquier otra actividad de beneficio.

Finalizo su mensaje pidiendo a los jóvenes a que se acerquen a estos club y programas, convirtiéndose en héroes, y no solo de los amigos y compañeros, si en su hogar ven que su mama o papa andan muy deprimidos, que requieren ayuda, vengan y díganos para buscar como ayudarlos a salir de esa situación, no olviden que pedir ayuda no es malo, al contrario, nos convierte en héroes que buscamos lo mejor para nuestros semejantes, para nuestra familia, para nuestros seres queridos.