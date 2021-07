Inquietud por el cierre temporal del único banco en San Juan del Río

SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- Marcada inquietud existe entre los habitantes de San Juan del Río, Durango, por el cierre temporal de la sucursal bancaria Banorte, la única que se tiene en el municipio, lo cual representa afectación en actividades comerciales e institucionales.

Al respecto la recaudadora de rentas en el municipio, Yadira Martínez respondió que esta situación que inició desde el lunes pasado y afecta al quehacer que se lleva en la institución del gobierno estatal, porque no les permite hacer los depósitos.

Además, la gente que requiere hacer un trámite y no puede hacerlo porque no hay dinero en los cajeros automáticos y no lo realizan, aseveró, mencionó que presuntamente la sucursal bancaria estará cerrada por un período de 15 días.

En el municipio tiene aproximadamente un año sin operar la oficina de Telecomunicaciones de México (TELECOMM), provocando entre otras cosas que las personas que reciben remesa de los Estados Unidos tengan que trasladarse al municipio vecino de Pánuco de Coronado a realizar los trámites, como lo dieron a conocer a este medio informativo personas afectadas.

Luis Manuel Escárzaga Ruelas y Francisca Ramírez Morales, vecinos de la cabecera municipal y dedicadas a diversas actividades comerciales respondieron que con esta situación se afecta mucho la actividad comercial, en detrimento de muchas familias que dependen del servicio bancario y de TELECOMM para cobrar y recibir giros y remesas que les envían.