Instalarán cacetas de seguridad en comunidades de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -El presidente de este municipio David Ramos Zepeda, señalo al hacer entrega del programa de créditos a la palabra, que están a unos días de estar ya instaladas y funcionando cacetas permanentes de seguridad publica en las comunidades de Antonio Amaro e Ignacio Allende, y la del Parque San José de esta cabecera ya está en operaciones.

Lo anterior lo mencionó en su mensaje, al escuchar a la señora Sonia Serrano Gómez, quien hablo a nombre de los beneficiarios, y dio a conocer que era su segundo crédito, ya que su negocio había sido asaltado y no tenia las posibilidades de volver a surtir mercancía, este puesto esta ubicado en el interior del parque ecológico San José del barrio de la Noria en esta cabecera, ahí el alcalde informo que ya hay una caceta de vigilancia policiaca las 24 horas del día en el parque.

De la misma forma, detallo que su compromiso con la seguridad publica de Guadalupe Victoria y sus familias, es prioridad, por tal motivo en meses anteriores había anunciado la instalación de las cacetas de vigilancia en estos tres puntos, "la del parque ya esta trabajando y cuidando no solo el parque, si no todos los alrededores y sus familias, y en breves días estaremos ya entregando y funcionado las cacetas de Antonio Amaro e Ignacio Allende", afirmó el alcalde.

Comento David Ramos, que también ya se dialogo con las diferentes corporaciones de seguridad pública, donde la municipal incrementara los rondines de prevención, pero también en la fiscalía le pide que la gente haga las denuncias correspondientes ante el ministerio público, ya que como fiscalía, no tienen una denuncia sobre la cual hacer una investigación o trabajar, la gente cree que denunciando en redes sociales es suficiente, y no es así, "se necesita que se denuncie en las instancias necesarias para poder nosotros como ayuntamiento, exigirle a la fiscalía resultados, sin denuncias no podemos exigir nada", finalizó.