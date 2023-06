CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-Una vez que terminó el contrato de la empresa Copensa SA de CV con el ayuntamiento respecto al servicio de parquímetros, a partir de esta fecha y durante los próximos 15 días se socializará a la ciudadanía para conozca el nuevo método de pago, toda vez que será virtual.

Entrevistado al respecto, el jefe del departamento de Parquímetros, Abraham Sifuentes Zorrilla, dio a conocer que a partir de este lunes 05 de junio, los 26 aparatos instalados en el primer cuadro de la ciudad, quedan sin funcionamiento, pero además se inicia a través de un sistema virtual denominado ParkingPay MX.

Integran nuevo sistema de parquímetro en Lerdo./ Foto: Lulú Moreno

Expuso que el costo será el mismo, es decir, por hora serán 6 pesos, pero mencionó la forma de cómo operarán los parquímetros, la ciudadanía podrá pagar mediante la aplicación en su dispositivo móvil, o bien en centros autorizados.

Indicó que ya terminó el contrato con la empresa de parquímetros, de ahí que ahora será a través de una aplicación a través de un teléfono inteligente, resaltó que las máquinas anteriores han dejado de prestar el servicio para implementar este nuevo método de pago, por lo que se brindará un periodo de 15 días para su socialización.

Dejó en claro que los cajones para automóviles serán los mismos, es decir, 420, mientras que los 26 aparatos dejan de funcionar y serán los mismos de dicha empresa quienes van a retirarlas, por lo que ahora inicia un nuevo modelo a través de una aplicación.

A pregunta expresa, indicó, “Será una nueva aplicación móvil, disponible para teléfonos celular con sistemas Android y iOS, que a partir de este momento puede ser descargada, para que el ciudadano conozca la aplicación y los métodos de pago, y en próximos días daremos a conocer los centros fijos para el pago en efectivo, respetando los mismos precios de 6 pesos por hora”.

Indicó que por el momento a un costado de los aparatos que ya no están en funcionamiento, hay una lona con un QR el cual se puede descargar, a fin de poder realizar el pago, pero si alguna persona no cuente con un aparato y no pueda cubrir el pago en forma virtual, habrá centros de cobro, los cuales se darán a conocer en los próximos días.

El funcionario municipal indicó que a través de la misma plataforma se monitoreará el registro de la placa del vehículo y el tiempo pagado, de esa manera el personal verificará que se haya hecho el pago correspondiente, con 5 minutos de tolerancia.

Asimismo, dejó en claro que durante los próximos 15 días no se estarán aplicando multas en el área del primer cuadro donde estén los 420 cajones para vehículos, ello debido a que se estará socializando y que los automovilistas se adapten al nuevo sistema de pago de parquímetros.

Finalmente, Abráham Sifuentes recordó que todo lo recaudado es dirigido a la adquisición de aparatos funcionales para los grupos vulnerables del municipio.