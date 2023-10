Intensifican campañas de prevención contra el cáncer de mama en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -El Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) de esta cabecera, mantienen una campaña permanente de concientización sobre la revisión y oportuna de detección de personas con cáncer, pero en este mes de octubre que es dedicado al mismo tema, se intensifican mas las actividades, así lo aseguro la directora de este centro de salud Marilú Avalos García.

Comento la directora Avalos García, que los centros de salud de la zona todo el año están muy atentos e invitando a las mujeres y los hombres para que se realicen las pruebas necesarias ante cualquier molestia o duda que sientan en su cuerpo, ya que no está por demás decirlo, que, si se logra detectar a tiempo un mal de este tipo, está a tiempo de atenerse y salvarse.

Reconoció la doctora Marilú Avalos, que en las comunidades aun esta muy complicado el problema del machismo, pues existen muchas mujeres que no acuden a una revisión de senos temprana porque los maridos no están de acuerdo que un doctor las revise, y dejan pasar el tiempo, cuando ya se sienten mal y que es necesario acudir al médico, ya es muy tarde, ya los tratamientos no darán los resultados esperados porque llegan muy tarde.

Intensifica campañas de prevención contra el cáncer de mama en Guadalupe Victoria./ Foto: Archivo | El Sol de Durango

Señalo que precisamente la intención del café rosa que se organizan en este mes de concientización, es para hacer ver a los hombres y mujeres la importancia de ponerse en manos de profesionales de la medicina, la revisión temprana en hombres y mujeres, es la diferencia entre la vida y la muerte, aun existen personas que se niegan a la revisión, que no dejan a sus mujeres que acudan a un chequeo medico de senos, y a veces cuando lo entienden ya es tarde, dijo.

Imagen Ilustrativa | Intensifica campañas de prevención contra el cáncer de mama en Guadalupe Victoria./ Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Detallo que en este mes se estarán realizando diferentes actividades en busca de la concientización, “en este centro de salud, como en las diferentes comunidades donde ya tenemos doctores y enfermeras, todo el año tenemos permanente la campaña de concientización, de revisión, pero en este mes sí la intensificamos más, porque tenemos que evitar que se pierdan más vidas por falta de revisión, por falta de atención oportuna”, dijo.

La atención en los diferentes centros de las comunidades que pertenecen al CESSA de Guadalupe Victoria, se tiene atención medica de ocho de la mañana tres de la tarde de lunes a viernes, y los fines de semana en el CESSA de Victoria toda la semana, y los fines de semana también hay doctores y enfermeras, ninguna comunidad de esta región tiene problema para trasladarse y buscar atención medica temprana, no hay impedimento que no les permita llegar, pero si necesitamos de la concientización de todos, porque todos podemos ayudar a salvar una vida.