Jóvenes no se arraigan en los trabajos: Oswaldo Santibáñez

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- "Lamentablemente, y mucho influyen las becas federales como la Benito Juárez, así como el programa Sembrando Vidas, donde el gobierno entrega a los jóvenes un recurso mientras estudian o encuentran trabajo, sin embargo vemos que no están cumpliendo sus objetivos y esto hace que los jóvenes de entre 20 a 35 años no se comprometen en los trabajos y no duren, ocasionando afectaciones económicas a las empresas", indicó el empresario Oswaldo Santibáñez García.

El lagunero también comentó que en los últimos cinco años, se ha agravado la rotación de personal en las empresas, "una clara muestra es que en el Parque Industrial de Gómez Palacio se puede apreciar que cada vez más empresas tienen en forma permanente letreros en el que solicitan personal", indicó.

Por ello es alta la rotación de personal, señaló que este es un fenómeno que ha surgido en varios estados, sobre todo en el norte del país donde impera más la industria, "es un problema sumamente grave, que incluso ha escalado a una crisis laboral, dado que los jóvenes que están en la actividad productiva de entre los 20 a 35 años no encuentran la manera de echar raíces en ningún tipo de trabajo y no es precisamente un tema de sueldos, puesto que ya hemos platicado en distintas ocasiones en distintas cámaras empresariales con distintos compañeros dueños de empresas de distintos ramos, incluso he platicado con empresarios del sector ganadero, avícola y el problema es el mismo".

Ante dicha situación, el empresario asegura que las becas y apoyos de la federación son la principal causa por la que los jóvenes no cuentan con estabilidad laboral, "son becas que por ejemplo, en el caso del sector rural que es uno más grandes en Gómez Palacio donde hay más de 126 comunidades, una familia puede llegar a percibir hasta 50 mil pesos mensuales por concepto de estas becas, si tienen un adulto mayor en la casa, a través de los jóvenes con becas de Benito Juárez, a través del programa Sembrando Vida y hemos sabido de casos en donde esos programas no cumplen con su objetivo”.

Desatacó que principalmente estas becas, en el caso laboral, estaban predestinadas para que los jóvenes aprendieran alguna actividad u oficio mientras se le pagaba, sin embargo, en la práctica no ocurre así, "ya que los jóvenes ni siquiera acuden a los centros laborales y pues nosotros como empresarios no tenemos ninguna autoridad sobre ellos para exigirles que se presenten".

Asimismo, Santibáñez García comentó que esos programas tienen que ser reorientados, pero sobre todo que haya una rendición clara de cuentas para saber cómo son los mecanismos en los que operan, pero sobre todo que se puedan medir y evaluar para posteriormente ajustarlos.

Destacó que en el programa Sembrando Vidas muchas personas rentan parcelas, "no son dueños de nada pero van con otras personas para rentar las parcelas para meter el proyecto y recibir el apoyo y esto según lo han denunciado muchos otros compañeros agricultores que han sido testigos de esas malas prácticas y pues es un dineral que se está desperdiciando y trae como consecuencia que efectivamente la gente no quiera trabajar ni en el área industrial, ni en el área agropecuaria y esto trae una crisis de mano de obra".

El lagunero reconoció que los jóvenes trabajan muy poco tiempo, incluso hay quienes duran 15 días o hasta un mes, lo que ocasiona afectaciones a las empresas, "cuando un trabajador sale de la empresa generan gastos a la industria como la capacitación, altas al seguro social y todo lo que conlleva el dar de alta y tener preparado para que desarrollen las actividades en determinadas áreas de las empresas".

Finalmente dijo que es un fenómeno que se vive actualmente, dónde incluso los jóvenes también caen en un tema de frustración, "es una época difícil lo que están viviendo nuestros jóvenes y más que les tocó vivir la pandemia, inseguridad, consumo de drogas, están siendo objeto de un gran bombardeo de cosas negativas muy fuertes, el tema de la descomposición social que se está reflejando mucho a través de las redes sociales, todo lo que escuchan y ven en internet, eso ha generado en una revolución de la redes sociales", puntualizó.