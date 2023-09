Lamentablemente muchas empresas formales se están pasando a la informalidad, porque no hay políticas públicas que los apoyen y los costos que tienen son muy elevados, con una carga fiscal y prestaciones sociales está ahogando a la micro y pequeña empresa, sostuvo el expresidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, quien afirmó que en los últimos cinco años 2 millones de unidades económicas incursionaron a la informalidad, y un millón más se perdió con la pandemia.

Destacó que en la Confederación Patronal de la República Mexicana se lucha por tener salarios dignos para todos los trabajadores del país, que realmente les alcance para el desarrollo de sus familias, expresó el expresidente nacional de este gremio Juan Pablo Castañón, quien resaltó que las políticas públicas en materia de ingresos tienen que ir acompañadas de la competitividad y productividad.

Resaltó que los empresarios pudieran pagar mucho mejor a cada uno de sus colaboradores, siempre y cuando la empresa también tenga las oportunidades de pagar mejor y para ello se requiere de la política pública que acompañe al desarrollo de la pequeña empresa.

Falta de apoyo a las PyMES y carga fiscal; causas de la informalidad./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Lamentablemente en México se ha abandonado una política para la promoción de la micro y pequeña empresa. Se ha frenado y promovido la economía informal. Es más sencillo, dijo pasarte a la informalidad porque no tienes que pagar el 33% de prestaciones sociales y si tu empresa no te da para pagar mayores salarios y no te da para contratar más gente, mejor les pagas por fuera y te evitar los impuestos que existen

El empresario comentó que se tiene que trabajar en políticas públicas que promuevan a la micro y pequeña empresa, que disminuya los costos de transacción de contratar gente en la formalidad.

Además puntualizó que se tiene que garantizar la salud para todos, de educación, de inclusión de la justicia para todos y no solamente para los que están en la formalidad.

El expresidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, resalto que en los últimos cinco años, creció la informalidad, al pasar del 48% al 56%, lo cual representa casi dos millones de unidades económicas, aunado a esto se vienen a sumar el millón de unidades que se perdieron con la pandemia, problema de salud que no se le dio relevancia.

Muchos consideran que los empresarios solamente se sientan a recibir dinero sin mayor esfuerzo, sin ningún riesgo, lo cual es completamente erróneo por parte de aquellos que hacen las decisiones públicas.

El 98% de las unidades económicas son micro y pequeñas empresas y el empresario batalla para vender, para cobrar y para pagar el Seguro Social, el Infonavit y lamentablemente no hay políticas que los promueva afirmó el empresario.

Muchos han decidido irse a la informalidad porque no hay políticas públicas que los apoye y los costos que tienen son muy elevados, la carga fiscal en prestaciones sociales está ahogando a la micro y pequeña empresa, puntualizó.

Es importante la recaudación de impuestos en el país, pero que no sean las mismas empresas las que tengan que soportar toda la carga fiscal, tiene que haber una reforma, tiene que darles las facilidades de competitividad, tienen que haber condiciones para que las empresas puedan prosperar de no ser así muchas empresas sobre todo las más pequeñas seguirán emigrando a la informalidad, aseguró.