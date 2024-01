Juventud de Gómez Palacio ha atendido 50 casos de ideación suicida

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- En lo que va de esta presente administración se han atendido por parte del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) alrededor de 50 casos de jóvenes que tuvieron la idea de suicidarse; situación que pone en alerta a las autoridades en materia preventiva.

Sofía Carriedo, titular de la dependencia informó que derivado de este problema dieron inicio con la campaña “Date tu tiempo”, la cual está enfocada en concientizar a los jóvenes sobre esta problemática social “en los folletos que se comparten se informa sobre los teléfonos a donde ellos pueden acudir para que los jóvenes puedan a través de una llamada de emergencia y poder salvar sus vidas”, añadió.

Juventud de Gómez ha atendido 50 casos de ideación suicida / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Dijo que caso de ser situaciones más complicadas ya se canalizan a las instancias correspondientes “nosotros hemos atendido unos 50 jóvenes de los cuales entre 10 o 15 han sido sobre temas muy fuertes y son canalizados, con ellos comentan el querer suicidarse o el haberlo intentado”, recalcó.





En cuanto a las estadísticas dijo la funcionaria que “nosotros hemos estado llevando pláticas en las escuelas ya que en muchas ocasiones no están fácil que los jóvenes acerquen cuando se trata de problemas tan difíciles pero si hemos tenido un acercamiento de distintos jóvenes de distintas escuelas ya sea que las propias instituciones no los envíen por falta de psicólogos o porque ellos no se animan a decirlo”.

Aunado a ello, Carriedo agregó que las problemáticas que atañen a la juventud tienen que ver con situaciones en el seno familiar como problemas con sus padres, situaciones que ellos observan en la conducta de su entorno, y problemáticas donde no saben a dónde acudir y recibir una orientación positiva.