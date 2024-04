Lerdo presume posible sabotaje en servicios públicos

Lerdo, Durango (OEM).- “Aquí en la colonia, 20 de Noviembre se nos amarraron las bombas, hay basura, no entiendo cómo puede ser posible que lleguen llantas, que lleguen cubetas; que llegue mucha basura al cárcamo”, citó de manera textual el edil, Homero Martínez Cabrera que estas anomalías extrañamente coinciden que se registren durante este proceso electoral.

Posterior a Sesión Ordinaria de Cabildo de Lerdo, al alcalde, compartió que aunque es la responsabilidad del municipio dar respuesta a este tipo de situaciones que se presentan para que los servicios pueda brindarse con agilidad, pero que resulta una coincidencia que es en los servicios más básicos donde se generen estos percances.

Se pudiera estar interponiendo una denuncia penal y en segundo término / Foto: archivo / Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Cuestionado sobre si se puede tratar de una especie de sabotaje y aunque no lo afirmó dijo que tampoco se descartaría esta situación.





“Alguien nos la depositó eso originó que se amarraran las bombas no nos dimos cuenta la gente de SAPAL hasta que ya empezaron a brotar las ascuas negras, ahorita a afortunadamente ya se atendió”, indicó.

Respecto a si es un tema electoral, dijo:”no lo descarto, porque hay se tienen las fotografías, es ilógico que hayan llegado llantas al cárcamo, estamos a expensas de ello, representa que se dañe la bomba, una bombona de esas cuesta 250 mil pesos promedio, tuvieron que hacer la maniobra”, añadió

Señalan que todos estos hechos coinciden con el proceso electoral / Foto: cortesía /

Dijo que se pudiera estar interponiendo una denuncia penal y en segundo término “al final hay un daño al erario público porque al final esa reposición conllevará a que se gasten recursos, estaremos alerta, hace dos AVALOS era el agua ahora es el drenaje”, añadió.

Dijo que son entre seis o siete colonias donde se están presentando estos problemas, “la 20 de Noviembre, las Brisas, la Pancho Villa Norte, Sur, todo ese sector, afortunadamente ahorita ya bajó el nivel, ya se está re acomodando, también de las ascuas negras que traemos me dicen que traemos más a agua en la red, más aguas negras que están llegando de la Plana Tratadora, y luego de la Planta Tratadora no hemos estado trabajando al cien por ciento porque acá en la Termoeléctrica no está usando toda el agua, ahorita lo que estamos haciendo es entregar a los ejidatarios 250 litros de agua por segundo para que puedan regar sus tierras.









