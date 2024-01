Gómez Palacio, Dgo (OEM).- La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, encabezó el anuncio de la próxima Jornada de Asesorías Legales gratuitas a desarrollarse el próximo sábado a las 09:30 en las instalaciones del Conalep en la colonia, Fidel Velázquez, a decir de la edil una de las principales peticiones de la gente es dar certidumbre a las propiedades entre familias.

La edil reiteró que estas mesas de trabajo se realizarán en coordinación con el gobierno del Estado de Durango, el Poder Judicial del Estado de Durango, la Dirección General de Registro Civil, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Consejo Estatal Ciudadano.

Lety Herrera anuncia la Jornada de Asesorías Legales gratuitas / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Dijo que se estarán viendo algunos temas como divorcios, herencias, patria potestad; asuntos relacionados con juicios de embargo, pagarés, desalojos, despidos injustificados.

Agregó que además estarán presente la Barra de Abogados, el Colegio de Notarios y representantes de diversas oficinas estatales y municipales vinculadas con estos temas.

Cuestionada sobre qué gestorías son las más solicitadas por parte de la ciudadanía cuando la edil ha encabezado las audiencias públicas, señaló, “cada audiencia tiene su área ya que van todas las áreas, pero lo que más nos piden es en lo familiar, es demasiado lo que nos piden, y fue precisamente el año pasado que nos pusimos en contacto con el ingeniero Mujica y platicamos sobre si se puede hacer para poderle dar la atención a toda esa gente que la necesita y, sobre todo orientarlos”, añadió Herrera Ale.

Dijo también que esto servirá para que eliminar el coyotaje de personas que se atribuyen algún tipo de asesorías pero que finalmente pueden llagar a “timar” a la gante necesitadas de que les resuelvan algún conflicto en el terreno legal.

“Y que no los estén bolseando, nada más no les resuelven pero para todo si dicen lo que necesitan y las dejan sin ningún cinco y acá no, es totalmente gratuito”, expuso.

Por su parte, el presidente del Consejo Estatal Ciudadano, Jorge Mojica Vargas, compartió que está agradecido con las diversas instancias que van a participar este próximo sábado y que todo ello coadyuvará para que miles de personas tengan atención en temas que les atañen y que son de relevancia en el terreno jurídico y legal.