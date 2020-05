Llegan a acuerdos entre sindicatos materialistas

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-Edy Márquez Martínez, Secretario General de Camiones Materialistas CTM Durango, sabe muy bien que cuando hay una obra se tiene que compartir con los demás sindicatos de materialistas, ya que es un acuerdo, pero no lo quiere respetar al pretender toda la obra que se realiza en la carretera Gregorio A. García para su sindicato.

Así lo declaró Héctor del Bosque Ayala, delegado regional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Durango-Coahuila, quien solicitó su derecho de réplica luego de los señalamientos realizados por Edy Márquez.

Dejó en claro que la Catem cuenta con un protocolo en el área de construcción, primero se hacen visitas a todas las construcciones donde se piden los contratos laborales, claro ejemplo es en la obra federal que se realiza en la carretera a la altura de Gregorio A. García, donde está el sindicato de Edy Márquez y nos enteramos que estaba trabajando sólo.

Por lo anterior, que en el área de los materialistas, en obra pública quien contacta el trabajo aunque sea muy, se adjudica el 50 por ciento, pero el resto (50 por ciento), tiene que repartirlo entre los demás sindicatos, “Eso ya está estipulado y sólo fuimos a exigir que lo repartiera, pues no queremos toda la obra, sino una parte como está acordado”.

Incluso desde hace una semana atrás integrantes de la Catem visitó a Edy Márquez y se dialogó sobre el tema donde se le pidió una parte del trabajo, pero se negó y nos dijo, “Yo no les voy a dar participación, porque esta es mi obra y háganle como quieran, yo tengo un contrato”, lo cual está mal, ya que para empezar él no la está financiando y no es obra privada.

Explicó, “Cuando nosotros llamamos contrato, es un contrato que se encuentra firmado y sellado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y en donde ambas partes la acuerdan, pero aún así, se debe dar una participación a los demás sindicatos, porque en las obras federales su principal objetivo es que haya derrama económica para todos los sectores”.

Debe repartir porcentajes de obra para otros sindicatos, sobre todo en estos tiempos donde está la pandemia del Covid-19 donde el trabajo escasea, pero lamentablemente el señor Edy quería toda la obra, quería ser el único trabajando ahí, brincándose los acuerdos de repartir porcentajes, dijo.

Además fue claro en señalar, “Lo que debe hacer Edy es adjudicarse el 50 por ciento de la obra y el resto repartirlo para los demás sindicatos de Gómez Palacio, pero no quiere hacerlo, se rehúsa, de ahí que acudimos a Gregorio García para exigirle”.

Indicó que los sindicatos de materialistas que piden trabajo son: la Federación de Gómez Palacio, el sindicato Joaquín del Olmo y el sindicato Doroteo Arango que suman 300 camiones materialistas a quien no quiere dejarle un porcentaje del trabajo.

Al cuestionarlo sobre presuntas armas con las que llegaron, Héctor del Bosque dejó en claro que es una acusación falsa, “Nosotros no tenemos armas, las únicas armas con la que llegamos es con la Ley en la mano”.

Para concluir, Homero del Bosque dejó en claro que solamente están exigiendo el trabajo del cual previamente se ha tenido acuerdos y no estamos violentando nada, sino al contrario, Edy Márquez es quien quiere adjudicarse toda la obra pisoteando los acuerdos previos.