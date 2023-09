SAN JUAN DEL RÍO. Dgo. (OEM).- Madres de familia de la escuela primaria estatal “ Niños Héroes”, en la localidad El Resbalón, municipio San Juan del Río, cerraron el acceso al plantel en protesta por la falta de maestro para los tres primeros grados.

Esta acción la iniciaron la mañana del lunes 4 a de septiembre, de manera respetuosa y pacífica, portando pancartas con leyendas como: “la educación es un derecho de los niños” o “exigimos Maestro para 1°, 2° y 3°”, las cuales mostraban frente a la entrada principal del plantel.

Imagen Ilustrativa | Madres de familia cierran primaria en San Juan del Río; exigen un maestro / Foto: Cuartoscuro

En entrevista para El Sol de Durango, integrantes de la Sociedad de Madres de Familia explicaron que se trata de una escuela multigrado, donde dos maestros tienen a su cargo impartir la enseñanza a los alumnos de los seis grados, divididos en dos aulas.

Sin embargo, no se ha presentado el docente encargado de impartir clase a los alumnos del primero, segundo y tercer grado; ya pasó la primera semana de que comenzó el ciclo escolar 2023-2024 y es tiempo que los niños de dichos grados no comienzan su preparación, dijeron.

"Sabemos que no es tema ni toca al director Juan Eduardo Calderón dar respuesta a este problema, sino a la Secretaría de Educación Pública en el Estado, a quien pedimos nos apoye con el maestro que falta, la educación es muy importante para nuestros hijos y no podemos ver con los brazos caídos como los días pasan y los niños no inician su aprendizaje", señalaron.

Asimismo, mencionaron que no detendrán esta acción hasta en tanto no haya respuesta de la autoridad correspondiente, reiterando las informantes que lo que piden es algo justo y sabiendo el interés de las autoridades educativas y del gobernador Esteban Villegas Villarreal por la niñez duranguense, sin duda su petición será escuchada y respondida, enviando a un maestro.

La comunidad El Resbalón se ubica a dos Kilómetros con el entronque a la carretera federal 45 o Panamericana y a 12 kilómetros de la cabecera municipal, es decir, es una localidad de fácil acceso.