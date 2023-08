Maestros de Poanas consideran viables los nuevos libros de texto

VILLA UNIÓN, Poanas, Dgo. (OEM).- Maestros de educación primaria continúan en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), y se encuentran analizando los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), donde los docentes de la primaria “Dr. Salvador Gámiz Fernández” turno matutino, y su directora Dolores Rentería Ibarra, manifestaron que sí son viables para trabajar con los niños.

Desde el pasado lunes 21 de agosto, los directivos y docentes de nivel primaria dieron inicio a la fase intensiva del CTE, en donde se analiza el contenido de los libros de texto que proporcionó la Secretaría de Educación Pública (SEP) a los docentes; por su parte Dolores Rentería, directora de una de las siete escuelas primarias que existen en esta cabecera municipal, informó que están analizando el contenido de estos libros así como su estructura, cómo se vinculan con los programas sintéticos que les proporcionó la SEP y con los programas analíticos que elaboraron durante el ciclo escolar anterior.

Maestros de Poanas, Durango, consideran viables los nuevos libros de texto / Foto: Rosario Cazares | El Sol de Durango

En entrevista para El Sol de Durango, la directora aseguró que no cree que haya problema al enseñarles a los niños con dichos libros, "porque aparte las escuelas tienen autonomía y si se encuentran temas que los maestros piensen que son sensibles para la comunidad, los docentes pueden elegir no abordarlos. Esa es otra ventaja que tenemos los maestros, dijo la entrevistada, porque conocemos nuestro contexto y sabemos con cuales temas los padres de familia se sentirían agredidos o cuales temas sus niños no deben aprender, y en base a eso y a la autonomía que la secretaria de educación nos da, podemos decidir no abordar ciertos temas”, dijo.

La primaria "Dr. Salvador Gámiz Fernández" turno matutino, el ciclo pasado tuvo una matrícula de 267 alumnos, y en estos momentos ya están abiertas las inscripciones para este ciclo. Son 12 maestros frente a grupo así como maestros de educación física, artes y encargado de biblioteca, personal de apoyo en dirección, dos intendentes y la directora del plantel, quien dio a conocer también que dentro de las necesidades de esa institución está la construcción de un desayunador para lo cual ya se tiene algo de recurso y se espera el apoyo del municipio con la mano de obra y por parte del INIFED el diseño de los planes para que la construcción sea en un lugar adecuado.

Finalmente Dolores Rentería señaló que los docentes deben adaptarse a los nuevos tiempos, "y esto es lo que se tiene con la reforma educativa y la nueva escuela mexicana, como maestros tenemos la obligación de hacer lo posible por aplicarla en beneficio de nuestros alumnos, siempre pensando en los niños y para que aprendan lo mejor posible, y con ello garantizar lo que dice la constitución: Una educación de calidad”, puntualizó.