Marina Vitela da replica a las acusaciones de regidor

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Si yo hiciera caso a lo que el regidor Paco Bardán está diciendo, pues entonces yo también entendería los mensajes que de allá para acá han llegado, pero como soy una dama jamás los expresaría en una mesa como esta”, respondió la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez ante los señalamientos del regidor priista Francisco Bardán Ruelas.

Este tema causó que la sesión de cabildo subiera de tono, pues la Presidenta Municipal agregó, “Decirle que tiene todo el derecho a ir a cualquier instancia, pero lo que no me parece es tener vergüenza de haber sido parte de todo lo que sucedió, pues he sido muy prudente y he tenido mucho tacto en hacer las cosas y no hacer acusaciones directas porque no me consta y además no soy instancia fiscalizadora ni investigadora”.

Además abundó al decir, “Yo lo único que declaré fue, no lo que yo encontré, sino lo que encontraron a los que les correspondía auditar y creo que Gómez Palacio es testigo de lo que pasó en 3 años y también creo que a quien le toca y corresponde dictaminar es a las instancias oficiales”.

Las instancias oficiales son; Entidad de Auditoría Superior Estatal, a la Fiscalía Anticorrupción, en primera instancia y las denuncias interpuestas por las presuntas irregularidades de más de 140 millones de pesos, va avanzando contra quien resulte responsable.

“Yo no he mencionado nombres y por otro lado debo decir que tengo mucho trabajo aquí en la presidencia municipal y mucho rezago que atender como para que este joven –refiriéndose a Paco Bardán- me pueda quitar el tiempo”, dijo.

Lamento mucho la actitud de este regidor, -al referirse a Francisco Bardán- pero no lo dudo que al rato se golpe o se mande golpear sólo para poder decir que es de aquí de la Presidencia, manifestó la primera autoridad municipal.

“Nosotros seguiremos trabajando en que las cosas se hagan de diferente manera y se hagan bien en este ayuntamiento y hemos trabajando mucho en materia de seguridad pública al sostener constantes juntas con los diferentes ordenes de gobierno, pues es una de las bases para que la población esté en buen estado”, mencionó.

Pero los comentarios de esta persona que se siente acorralado se pueden esperar cualquier cosa, ya que las primeras denuncias ya se pusieron en la EASE y ya la vamos a presentar en el Sistema Estatal Anticorrupción, vamos ya en un segundo paso y seguiremos informando como va.

Finalmente, Marina Vitela dejó en claro que como ayuntamiento, no son órganos investigadores ni fiscalizadores para poder decir quién tiene la culpa o si es desvío o no, sino que son los órganos descentralizados decidir o dictaminar qué hubo, quién, quiénes o quién es la responsable.