Lerdo, Dgo (OEM).- Pese a que las nuevas generaciones no e dan tanto crédito a los mitos y creencias ancestrales, mujeres embarazadas ya están preparadas para no sufrir algún tipo de daño durante su etapa de gestación para este Eclipse Solar Total de próximo domingo 08 de abril.

Durante un recorrido realizado este sábado en el corazón de Ciudad Lerdo por parte de esta Casa Editora, algunas personas entre ellas una mujer embarazada, hombres y mujeres de la tercera edad, admiten que es especial este acontecimiento y algunos optarán mejor resguardarse en sus hogares.

Viviana Martínez, con siete meses de embarazo, admitió que ella ya porta un seguro de metal a la altura del ombligo y para el día del Eclipse, ella prefiere quedarse en su casa para evitar riesgo.

Mujer prevenida vale por dos, Viviana, con 7 meses de embarazo ya está preparada / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Sobre qué historias ha escuchado o consejos, dijo, “de que cuando hay Eclipses hay que protegerse uno con un listón rojo o con un seguro, que para que al bebé no le pase nada y que no nazca con una deformidad, yo digo que más vale prevenir mujer prevenida vale por dos”, sostuvo

Respecto si le ha preguntado a algún médico sobre las posibles afectaciones, reconoció que no, porque científicamente no está comprobado que sea verdad, cuestionada respecto a dónde verá el Eclipse Solar Total, dijo, “en mi casa, resguardada, no salir mejor, te pone nerviosa, porque uno lo que quiere es la seguridad de su bebé, por eso digo, resguardada en casa para que no pase nada”, sostuvo.





Ana María Santos Peñuelas, una mujer sexagenaria, adoptada por Lerdo desde hace 50 años, compartió que en el año 1991, no había tanta información, “no había cámaras, no había tanto ‘Face’, yo como soy la mayor en la casa, los consejos que se dan es que no salgan a las mujeres embarazadas, sobre los consejos, si no hacen caso después cómo nacen las criaturas”, compartió.

Imelda García López, comerciante y encargada de un puesto de gorditas, explicó para El Sol de La Laguna, dijo que todo esto que se está viviendo es bonito, “pero pienso que estamos un poco asustadillas, por los hijos, uno entiende pero los hijos no, es un peligro voltear a verlo -refiriéndose al Eclipse-, antes los padres de uno decían pónganse un seguro para proteger el bebé verdad, ahora siguen poniéndoselo, nosotros ya somos de la tercera edad, ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo”, detallo.

Todos admiten que será un acontecimiento que marca a cada generación que le toca vivirlo, “tenemos que estar preparados, es una cosa maravillosa que la verdad nunca lo vivimos, vamos a estar en casa, a todos los rubros no va afectar de alguna manera si no nos preparamos, pero primeramente Dios vamos a vivir una experiencia que pudiéramos haber maginado”, señaló Benjamín Guerrero.

En 1991 Jesús Villela, tenía 20 años, en aquel entonces hace 33 años, lo vivió de manera diferente, “lo voy a ver aquí en la casa, no genera inquietud, yo venía del trabajo, no había tanta información como ahora”.