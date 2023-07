Nadie aceptó reto de plantar árboles en Guadalupe Victoria: David Ramos

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -En la plantación de árboles que realizo la presidencia de este municipio en coordinación con la sindicatura, esto en el Panteón San Pedro de los Ángeles de esta ciudad, el alcalde David Ramos Zepeda, informó que después de haber lanzado el reto a la ciudadanía de plantar y cuidar nuevos arboles en el municipio, nadie acepto dicho reto, “pues no es lo mismo criticar, cuestionar que actuar y trabajar”, recalcó.

Informo que la sindicatura a cargo de Ivónne Ayala Rivera, inicio una campaña de plantación de árboles en el Panteón municipal, donde de inicio serán 100 arboles los que se plantaron la mañana de este viernes 14 de julio, mismos que tendrán el cuidado diario de las personas que trabajen en este lugar y que pertenecen a la administración pública municipal, pero se continuara en el mismo panteón colocando más árboles, así como se espera que para finales del mes de agosto próximo ya se tenga completamente cerrada la nueva área del panteón.

En el tema del reto que lanzara a la ciudadanía de plantar árboles en Guadalupe Victoria, reconoció el alcalde que nadie se acercó para aceptar dicho reto, pero aun lo tenemos vigente dijo, quien quiera hacer algo bueno por le medio ambiente, en la dirección de desarrollo rural municipal, o en la sindicatura, les podemos regalar los arboles que requieran, con el único compromiso de plantarlos, cuidarlos, regarlos y estar pendientes que no sean destruidos, “porque podemos plantar cientos o miles de árboles, pero si no tienen el cuidado necesario morirán, y ese no es el chiste”, dijo.

Recordó el tema de los arboles que se encuentran en el mercado municipal, los cales en redes sociales atacaron mucho a la administración porque se decía que serian retirados de ese lugar, reconociendo que en su momento falto informar debidamente a la ciudadanía cual sería el proyecto, y ahora pueden ver que se trabaja en los bulevares sin molestar los árboles, “buscamos tener más, no destruir o quitar los que ya están, de ahí que pidió unirse a la campaña de plantar árboles, y estar bien informados de las acciones de gobierno”.

Al finalizar, reconoció David Ramos, que en el panteón municipal, en el área nueva, se tiene problemas con personas que acuden a realizar acciones indebidas, la dirección de seguridad publica trata de dar rondines continuos, pero a vece es imposible llegar en el momento, por tal motivo se espera que a finales del mes de agosto de este 2023, ya se tenga el portón principal, colocado, la puerta de acceso y con ello poder cerrar por las noches, porque este camposanto se debe de respetar, y buscaremos que así se haga, dijo.