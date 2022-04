Nancy Vázquez es una mujer con experiencia en gobernar bien: Jesús Zambrano

NOMBRE DE DIOS DGO. (OEM).- El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, aseguró en una visita que hiciera a esta cabecera, que la candidata a presidente municipal de la alianza "Va por Durango", Nancy Vázquez Luna, es una mujer entrona y con experiencia en gobernar bien.

Reconoció el dirigente nacional perredista, que en los nuevos tiempos las mujeres han demostrado tener una gran sensibilidad para atender las necesidades de los pueblos, y en el caso concreto de Nombre de Dios, Nancy Vázquez ha demostrado ser entrona, no le tiene miedo a los restos, la gente la conoce y la sigue, porque saben que no les va a fallar, que no la asusta ningún problema por grande que este sea, dijo Zambrano.

Recordó Chucho Zambrano, como se le conoce a nivel nacional, que Nancy Vázquez ya fue presidenta municipal, diputada local, y en esas oportunidades ha demostrado que tiene el conocimiento y que puede hacer cosas buenas por las familias de este municipio, "Nancy Vázquez sin duda será una excelente presidenta municipal de la mano de Esteban Villegas, a quien ya no se ve como puedan bajarlo de las preferencias ciudadanas para gobernador de Durango", dijo.

Asimismo, agregó "Nancy Vázquez es el ejemplo de esas mujeres que están tomando en sus manos no solo las riendas de las familias, de esas mujeres que son la base fundamental del hogar, sino que están tomando las riendas de los gobiernos municipales, Estatales y porque no decirlo, del país, Nancy es de esas mujeres bravas, echadas para delante, entronas, de mucho compromiso con la sociedad".

Jesús Zambrano destacó que a veces a sus compañeros varones no les gusta su manera de pensar al referirse a una mujer como Nancy, "pero considera que es la verdad, las mujeres son mucho más fuertes, aun que se diga que el hombre es el sexo fuerte, pero muchas veces los hombres con cualquier dolencia o cansancio no nos levantamos, y las mujeres, la esposa, compañera, amiga, madre o hermana, te levanta y con ese ánimo nos inyecta energía para seguir adelante", concluyó.