No hay alarma de mortandad

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Luego de afirmar que en el municipio se ha dado un buen tratamiento a la pandemia del coronavirus, mismo que ha permitido mantener bajos índices de contagio, el presidente municipal Homero Martínez Cabrera expresó, “en Lerdo no ha sido alarmante la tasa de mortandad por la pandemia del Covid”.

En entrevista con los representantes de los distintos medios de comunicación, el edil dijo que el Ayuntamiento de Lerdo está muy pendiente a las recomendaciones de la Secretaria de Salud, de acuerdo al semáforo que se ha llevado a cabo para medir la pandemia.

“Y de acuerdo al índice que ha adquirido la enfermedad, traemos un 2% de mortandad, porque traernos más de 100 personas infectadas, tenemos únicamente dos personas que han fallecido por esta enfermedad”.

Cuestionado en torno a la reapertura de los comercios, Homero Martínez precisó, “ya hay mejores condiciones para poder reaperturar, les he dicho que nos ha ido bien con el tratamiento del Covid”.

Además dijo que cada uno de los alcaldes y el propio gobernador tendrá que tomar acciones para poder definir de acuerdo a las particularidades, en el caso de Lerdo se han estado revisando algunos negocios locales, sobre todo el centro de la ciudad en donde se les han dado las facilidades administrativas para poder aperturar sus negocios, aun cuando no son esenciales,

“El pasado 2 de junio se reaperturaron los negocios y luego decidimos frenar, el día lunes tuvimos una reunión con 90 comerciantes, les pedimos que abrieran de las 08:00 de la mañana a las 16:00 horas con ciertas restricciones, que en su negocio tengan gel antibacterial, la charola para los pies, el cubrebocas para todas las personas que accedan y eso permita que podamos cuidar las medidas sanitarias”, recalcó.

El sector a quien más se ha afectado es a los restaurantes, hay algunos que están cerrados por la falta de clientes, argumentan no es suficiente con el 20, 30 y 50% de la capacidad que se ha autorizado, no les alcanza en lo económico, hay quienes prefieren mantener cerrado hasta en tanto no dan el banderazo de abrir.