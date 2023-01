Nueva Ley antitabaco puede propiciar la piratería: Canaco

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Es preocupante la nueva ley antitabaco, debido a que, se limita la libre venta de un artículo, pues el ocultar el producto del tabaco, puede propiciar el clandestinaje, o que a lo mejor vendedores ambulantes comercialicen marcas chinas o que no son 100 % confiables, además se puede prestar a la “piratería” en este tipo de productos.

Así lo declaró el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-SERVyTUR), delegación Gómez Palacio, Luis Felipe del Rivero Ibarra, quien a la vez reconoció que fumar cigarros de tabaco es dañino a la salud, pero hay consumidores.





Cabe mencionar que el dirigente de esta cámara empresarial en la Laguna de Durango fue entrevistado sobre la Reforma a la Ley General para el Control de Tabaco que entró en vigor el pasado domingo 15 de enero del 2023, donde prohíbe que los negocios tengan visibles los productos o cajas de cigarros, además de que aumentan los sitios públicos donde estará prohibido fumar.

Ante ello, el presidente de la Canaco comentó que ante las restricciones o nuevas medidas para que los fumadores puedan adquirir y consumir cigarros de tabaco, puede propiciar el clandestinaje y “piratería”, pues hay que recordar que anteriormente se incrementó el precio de los cigarros, pero no se redujo el consumo del tabaco.

Pero el hecho de que no se puedan exhibir las cajas de cigarros, si afectará a los negocios que los venden, pues resaltó la máxima que tienen los comerciantes que es, “El que no enseña, no vende”, recalcó Luis Felipe del Rivero.

Asimismo, indicó que desde el año pasado, una tienda de conveniencia o de autoservicio en este municipio, les solicitó enviar una carta al Congreso de la Unión, para que reflexionaran en el tema de la exhibición de las cajas de tabaco, ya que ven que habrá afectaciones en sus ventas, pero pues la reforma ya va para adelante y hay que acatarla.

También afectará en restaurantes y otros negocios donde tienen asignados espacios libres de humo y otros para fumadores, debido a que ahora con la nueva reforma, ya no se podrá tener en áreas para fumadores, mesas, servicio, bebidas, alimentos y demás, sólo o específicamente para fumar.

Para concluir, Luis Felipe del Rivero manifestó que los restaurantes y comercios se están adaptando a la nueva ley, a fin de evitar posibles multas al no acatarlas, pero seguramente caerá alguna multa, que es lo que queremos evitar, ya que la situación económica es muy complicada.