Nuevo Porvenir respalda a Luis Gracia en Nuevo Ideal

NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- Familias de Nuevo Porvenir reiteraron su respaldo al proyecto del candidato Luis Gracia y planilla que integra la coalición "Juntos Hacemos Historia".

Teniendo de marco el domo del poblado, el abanderado reiteró el compromiso de trabajo a favor de las familias, como amplio conocedor del tema por su actividad de camionero, destacando el tema del camino, las buenas condiciones que deben estar para el mejor tránsito y traslado de los servicios y de las familias.

"No hago compromisos que no puedo cumplir; me acompaña la candidata a síndico Norma Ruiz y compañeros candidatos a regidores, personas hechas en la cultura del trabajo, de un excelente trato y espíritu de servicio", mencionó.

Luis reiteró que los servicios básicos serán prioridad permanente, al reiterar el compromiso de coadyuvar con las instituciones educativas de ciudad Nuevo Ideal para el tema del transporte escolar, en la búsqueda de aligerar la economía familiar en el traslado de os estudiantes.

En Nuevo Porvenir, como en el resto de las comunidades, la gente saludó y dialogó con Luis, Norma y demás candidatos al H. Ayuntamiento2022 -2025, terminando el encuentro con el saludo cordial y atento.