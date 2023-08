POANAS DGO. (OEM). -De nueva cuenta concluye un periodo más de vacaciones con un saldo blanco, "como autoridad nos da mucho gusto poder servir, y que la ciudadanía acate las disposiciones que nos dan como resultado, cero accidentes, cero perdidas de vidas y un satisfactorio saldo blanco total".

Así lo manifestó la presidenta municipal Irma Araceli Aispuro, esto al ser entrevistada respecto al término del operativo de vacaciones de verano que se implementó en coordinación con las autoridades estatales, donde comentó que se implantaron recorridos por todos los centros turísticos de Poanas, las 24 horas del día se montaron guardias y retenes de vigilancia, "podemos informar que la ciudadanía se comporto de manera especial, y gracias a estos operativos, y a la colaboración de la ciudadanía, tenemos saldo blanco", afirmó.

La alcaldesa detalló que revisando las bitácoras de las actividades que realizó el personal de protección civil municipal, verificaron los centros ecoturísticos como es el caso del ojo de agua caliente en la comunidad de la Ochoa, con una afluencia en ese momento de 40 personas, donde al llegar al lugar se percataron que un joven había sufrido un golpe en la extremidad inferior derecha a la altura del tobillo, el cual elementos de protección civil le brindan atención, por fortuna solo se trataba de un golpe y no había fractura, señaló que las atenciones fueron mínimas y no se puso en riesgo la vida de nadie, "no hubo accidentes o reportes de gravedad, y eso es de dar mucho gusto", recalcó.

Operativo vacacional de Poanas cierra con saldo blanco / Foto: Comunicación social de Poanas

De la misma manera se dijo muy agradecida y comprometida con las corporaciones que formaron parte de este operativo de seguridad, donde protección civil, policía municipal y estatal, tránsito y vialidad, Cruz Roja y los Luceros Oakland, hicieron un importante, "esperemos que en las siguientes vacaciones, en los siguientes operativos, continuemos con esta misma información, porque eso significa bienestar para las familias".

Apuntó la alcaldesa, que a pesar de que terminó el operativo vacacional, las corporaciones antes mencionadas, continuaran haciendo rondines, recorridos por todo el municipio, así como tránsito y vialidad, tendrán operativos anti alcohol de manera aleatoria, "pues nos queda claro que entre menos personas alcoholizadas anden manejando en las calles y carreteras, mayor seguridad podemos tener, y eso significa mayor tranquilidad para las familias poanences", finalizó.