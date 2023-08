Municipio de Peñón Blanco está cayendo en la ingobernabilidad: Carmen Padilla

PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM). -El diputado local del distrito 14, al cual pertenece este municipio, J. Carmen Fernández Padilla, señaló que lamentablemente este municipio está cayendo en la ingobernabilidad, esto al no resolver el problema que se tiene con los trabajadores municipales, y es necesario que intervenga la secretaria general de gobierno para restablecer el orden lo más pronto posible, dijo.

Te recomendamos: Trabajadores cierran nuevamente la Presidencia Municipal de Peñón Blanco

Detalló que como diputado se ha sentado a platicar con las dos partes, reconociendo la razón de cada una de ellas, pero tratando de hacerles ver que con esta acción se perjudica a la ciudadanía, pero lamentablemente la alcaldesa Rita Lozano no cede en su postura, como tampoco lo hacen los compañeros trabajadores municipales, de ahí que ve -dijo- la necesidad de que la secretaria general de gobierno haga algo lo mas pronto posible y se restablezca el orden en Peñón Blanco.

Consideró el diputado local que la petición de los trabajadores municipales es por demás justa, pues hasta en la ley dice claramente que todo trabajador debe de tener un salario mínimo, y vemos que los trabajadores del ayuntamiento de Peñón Blanco no tienen ese salario mínimo, su reclamo es justo, lo mismo los señalamientos que se hacen para con el tesorero, una persona que no es de Peñón Blanco, y que por lógica no conoce a la gente de ese municipio, es un error tener personal de fuera, cuando en Peñón Blanco se tiene personal muy capacitado para estar en esos cargos públicos.

Por el lado de la presidenta municipal, también reconoció el diputado que la situación económica del Ayuntamiento no es nada sencilla, como no la es en ningún municipio del estado, todos están pasando momentos muy complicados y tienen que gestionar, buscar y tratar de hacerse llegar los recursos que les ayuden a sacar la situación adelante, en este caso la presidenta municipal cuenta con el apoyo del congreso local para que podemos buscar la manera de agenciar créditos, buscar la forma de ayudarle a solucionar la problemática, pero se tiene que dialogar, se tiene que llegar a entendimientos entre las partes.





Local Ayuntamiento no permitirá chantajes de organizaciones sociales

Apuntó Carmen Fernández, que buscara nuevamente reunirse con las dos partes, con los trabajadores municipales y la alcaldesa, tratando nuevamente de que puedan llegar a entendimientos que le regresen la gobernabilidad a Peñón Blanco, que puedan ceder cada uno en sus pretensiones, hasta encontrar un punto medio que permita que la ciudadanía pueda tener sus servicios públicos como los merecen, todo se puede lograr si se dialoga, si se busca ese punto medio, si se continua en la postura de que ninguno cede, este problema va a crecer mucho más, y quien va a pagar es el pueblo porque no hay gobernabilidad, porque no hay gobierno.

Finalizó pidiendo el diputado local, que el cabildo en pleno haga algo, pues al final de cuentas los regidores y el síndico, son el cuerpo colegiado, con la máxima autoridad, y ya deben de ponerse de acuerdo para que sean ellos los que busquen terminar con el problema y no dejar que peñón Blanco ente mucho mas en una ingobernabilidad que no deja nada bueno, al contrario, perjudica y mucho a la ciudadanía que confió en ellos, “hago un respetuoso llamado a las dos partes a que se pongan de acuerdo, que pongan en primer lugar a la ciudadanía, que cedan un poco cada uno en su pretensiones y regrese la gobernabilidad a este municipio”, dijo el diputado.