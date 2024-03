Gómez Palacio, Durango (OEM).- María Isabel Macías Sifuentes, coordinadora de Protección Civil en Lerdo, dio a conocer que para este Ciclo Agrícola Primavera verano 2024 en el que se estarán aperturando las compuertas de los canales de riego, será el día 09 de Marzo cuando la Presa Lázaro Cárdenas y el día 15 la Francisco Zarco, lo cual representará un reto para evitar que se registren accidentes y evitar que haya decesos por introducirse en dichos flujos de agua.

Destacó la funcionaria que durante el año 2023 lamentablemente se registraron dos decesos de personas que murieron ahogados, y se busca evitar a toda costa que haya más de estos fatídicos sucesos.

“Nosotros iniciamos le recorrido el día de ayer en lo que fue el Río, detectamos en lo que fue la represa de Villa Juárez, en la del 06 de enero y en la Loma, identificamos algunas cribas que estaban y ubicamos lo que es una posible zona de riesgo”, citó.

PC de Lerdo exhorta a ciudadanía evitar correr riesgo en canales / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de La laguna

Recordó que el año pasado en este sitio no había acceso “en lo que fue de la represa de la Loma a Villa Juárez y ahí ya hicieron algún tipo de bordo para que hubiera circulación, tendremos que estar al pendiente del Río, el cómo de desbordaría en esa parte porque del año pasado no había paso por ahí, vamos a seguir con los recorridos y también hicimos el recorrido en lo que son los canales de riego, ahí detectamos que la ciudadanía sigue tirando basura en los canales, la verdad que la cultura de Protección de no arroja basura sigue siendo el gran problema”, señaló.

Recordó que siempre para estas fechas se busca estar generando exhortos a la población para que se evite introducirse a los canales de riego en zonas de peligro latente, ante el tema de la basura, también la Comisión Nacional del agua (CONAGUA) deberá de accionar y a la par darle solución a este problemática.