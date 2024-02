Por conflicto sindical, mil 100 estudiantes del Cobaed Lerdo se quedan sin clases

Lerdo, Durango (OEM).- Más de mil estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (Cobaed) 02 con sede en Lerdo, Durango, se quedaron sin clases este martes por un conflicto de repartición de horas en el cual está en disputa entre dos sindicatos, uno de reciente creación y el STAACOBAED.

En entrevista para esta casa editora, Mario Alberto Ibarra Martínez, perteneciente al nuevo sindicato sin toma de nota y nombre, así como docente del plantel en mención, detalló que este paro de labores será indefinido pese a que se está afectando a más de mil estudiantes de los tres turnos los inconformes señalan que no ha sido equitativa la distribución de las horas clase ya distribuidas.

Este martes fueron tomadas las instalaciones del plantel educativo en Lerdo, Durango / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

“Somos un grupo de docentes planta administrativa los cuales en este momento nos estamos manifestando, tenemos tomada la institución, es en razón a que no se nos ha dado el respeto a los compañeros maestros para cubrir las horas, son 162 horas que se encuentran para cubrir interinamente, las cuales no se les ha tomado en cuenta a las y los compañeros que pueden participar para tal efecto”, detalló.

Argumentó que existe un supuesto contubernio entre las autoridades educativas del plantel y el actual STAACOBAED, dijo que están favoreciendo a cierto grupo de empleados sindicalizados.

Más de mil estudiantes del Cobaed 02 con sede en Lerdo, Durango, se quedaron sin clases este martes / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Pese a que son entre 120 o 130 empleados y de los cuales un 90 por ciento está inconforme con estas supuestas acciones ilegales, si fuese el caso de repartir las horas se distribuirían aproximadamente de una a dos horas por empleado sindicalizado.

En cuanto a la comunidad estudiantil dijo que se les pidió el apoyo para que este martes asistieran a clases y poder externar sus inquietudes laborales ante la autoridad local, por lo cual confían en que autoridades estatales logren un buen diálogo con el gremio sindical y no se siga afectando aún más a las y los estudiantes.

Son entre 120 ó 130 empleados y de los cuales un 90% está inconforme con estas supuestas acciones ilegales / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

El director del plantel educativo, Pedro Hernández Montoya, hizo una invitación para que este conflicto entre sindicatos no siga afectando a la base estudiantil, “invitar a mis compañeros, a la delegada actual formal sindical, Sanjuana Vargas y a Rogelio Torres, invitarlos al diálogo a que piensen sobre todo en las clases, y que podamos acordar para que se resuelva de la mejor manera para todos, para ambos lados, sobre todo para los jóvenes que son los que más nos interesan”, indicó.

Cuestionado sobre el presunto contubernio para la distribución de las horas basada a la Ley del USICAM “tiene que haber un consenso sindical, y ahorita la que representa la parte sindical formal es Sanjuana Vargas, mientras no se firme por parte de la Dirección General no hay una aceptación y ese consenso sindical, obviamente hay una negativa por parte de la actual líder sindical por eso me responsabilizan a mí, pero yo siempre estoy abierto para que se pueda resolver de la mejor manera, yo respeto las formas del sindicato, pero si hay un sindicato que es formal y que ya está establecido y, el otro del ingeniero Rogelio Torres está en proceso de formar un sindicato”, añadió.

Francisco De Santiago Campos, coordinador sectorial del Cobaed en la Región Lagunera, dijo que los maestros inconformes no se registraron y no participaron en dicha convocatoria para las asignaciones definitivas.

“Cuando las horas siguen vacantes, luego se busca cómo solventar las horas entre el personal, eso se hace por conducto de un acuerdo entre la Dirección del plantel y el Sindicato Formal”, indicó.

“Todos los que trabajamos en una escuela nos debemos a los alumnos, todos tenemos que trabajar para que los alumnos se preparen lo mejor posible, este tipo de conductas no sirven, creo que se debe agotar el diálogo”, reiteró.