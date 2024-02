En la FAZ UJED esperan concluir proyecto de pozo profundo

Gómez Palacio, Durango (OEM).- En la Facultad de Agricultura y Zootecnia (FAZ) de la Universidad Juárez del Estado de Durango campus Venecia, se espera que este 2024 se concluya la obra de un pozo profundo, el cual abastece del vital líquido a toda la comunidad estudiantil.

Cirilo Vázquez Vázquez, director de la FAZ UJED, informó que se trata de un proyecto del cual se abastece de agua para riego y para las actividades diarias de la facultad, sostuvo además que tiene una profundidad de 440 pies y se desazolvaba a 588 pies.

“Esperamos solucionar todo lo de nuestro pozo profundo que se nos ensolvó y ya lo desazolvamos esperamos que funcione ya, es para resembrar nosotros y para darle el forraje a nuestro ganado”, compartió el director.

Se trata de un servicio indispensable en la dotación de agua potable del campus universitario./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Añadió sobre este tema que de acuerdo al último reporte la estructura del pozo está dañada, al igual que encontraron altas concentraciones de calcio, “la recomendación es aplicar ácido, pero si aplicamos le ácido se puede colapsar quizás vamos a tomar la decisión de bajar la bomba al nivel que está a 440 pies, tenemos una buena columna de agua esperamos no sea necesario aplicar el ácido”, comentó.

Se tiene estipulado que se podría estar extrayendo 28 litros por segundo, el pozo no está funcionando, se cuenta con un pozo una bomba sumergible donde hay agua a un nivel de 36 metros “con eso estamos abasteciendo el agua del ganado pero no la siembra, ahorita no hemos sembrado nada, solicitamos el apoyo al señor Gobernador del Estado de quien se confía en base al trabajo que ha venido desempeñando durante su gestión en el estado de Durango”, indicó.

Aclaró que se necesitará una inversión de cerca de 700 mil pesos para poder concluir los trabajos de esta obra importante que es vital para la actividad diaria de la institución de Educación Superior en Venecia, Durango.