Pregunta hecha en Consulta Popular causó confusión: Gobernador de Durango

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-Creo que la pregunta que formuló la Suprema Corte de la Nación para la Consulta Nacional Popular, fue totalmente confusa y eso hizo que la sociedad no supiera necesariamente, porque si la leías y la releídas, pero la gente no sabía exactamente de qué se trataba, sin embargo, creo que fue una buena experiencia.

Así lo declaró el Gobernador José Rosas Aispuro Torres al ser cuestionado sobre su opinión de la Consulta Nacional Popular que se llevó a cabo el pasado domingo 01 de agosto y en el que hubo poca participación ciudadana.

Agregó, “Hubo una participación a lo mejor no lo deseable desde luego, pero que bueno que hubo gente que salieron a participar, que salimos a manifestar el interés, porque las consultas se pueden seguir llevando a cabo y aquí lo importante es el precedente que se sienta y estoy seguro que van a venir muchos más consultas”.

Pero debemos aprender de las fallas que pudieron existir en este ejercicio, para que, en un futuro, las consultas que se hagan, le quede más claro a la sociedad, es decir, cuál es en fin, cuál es el propósito que persigue y de esa manera estoy seguro que se va a tener una mayor participación.

Se le cuestionó en relación a esta Consulta Popular Nacional, considera usted que el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo responsabilidad por la poca participación que se registró el pasado domingo?, respondió, “Yo creo que el INE lo que hizo fue cumplir con la responsabilidad que tenía de instalar las casillas, que de acuerdo al recurso que se le asignó y fue posible para este ejercicio, pero me parece que hicieron su esfuerzo”.

Dejó en claro que en el Estado de Durango nadie llamó a que no participara, ni las presidentas ni presidentes municipales, ni el gobernador, nunca hicieron un llamado a que no participaran, simplemente se dejó a la gente que lo valorara.

Recalcó, “Creo que la pregunta que se hizo, desde ahí hubo un tema de confusión para la gente, me parece que una consulta tiene que ser sobre cuestiones mucho más claras, además se dijo lo que no existe en la pregunta, se dijo que era una cosa que no existe en la pregunta, pero no voy a calificarla”

Por otro lado, reconoció que es bueno una consulta y qué bien que se dan éstos instrumentos, porque eso permite que la sociedad participe más en las decisiones que toman no sólo un gobierno, sino los gobiernos, de ahí que, bienvenida la participación.

Finalmente Aispuro Torres afirmó, “Yo felicito a quienes participaron y creo que para ser la primera consulta que se hace, tampoco hay que satanizarla, si no al contrario, fue una experiencia y de ahí hay que aprender y hacer ver en las siguientes que la gente tiene que saber a qué va a una urna, a una casilla, qué es lo que puede expresar, si está a favor o no de una acción”.