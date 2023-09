SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- Fue presentada la monografía del municipio San Juan del Río, obra del Profesor sanjuanero Pedro Fierro Salas, que tuvo el acompañamiento del ayuntamiento, encabezado por el presidente José Manuel Gallegos Rangel e invitados especiales.

La presentación de la que mencionan, la primera monografía, se realizó en la sala de conferencias del Teatro Francisco Villa la tarde del lunes 18 de septiembre, un ameno encuentro de personajes nacidos en tierra sanjuanera, entre ellos los ex alcaldes Cándido Martínez Gallegos, Ramón Martínez González y Javier Jiménez, entre otros.

"La presente Monografía es un trabajo de investigación, que tiene el propósito de reunir en un documento, información actualizada de nuestro municipio; el estudio no pretende ser exhaustivo, sino una aportación que logramos compilar, con apoyo de muchas personas que, de buena fe, nos proporcionaron sus conocimientos, experiencias y documentos o archivos personales", menciona el autor en el prólogo de la obra.

Presenta Pedro Fierro monografía de San Juan del Río / Foto: Cortesía | Gobierno municipal de San Juan del Río

La investigación tiene como base los datos estadísticos de INEGI de 2020 y 2022, sobre el municipio de San Juan del Río, contiene hallazgos en diversas fuentes de Internet sobre el desarrollo histórico del municipio, su cultura, sus lugares más emblemáticos, su Feria, sus Reinas y la gente que ha destacado en la vida del municipio y fuera de él.

También presentes, Mirella Villarreal, madre del Gobernador Esteban Villegas Villarreal; los ex diputados Gabino Rutiaga Fierro y Lorenzo Ortega, también ex dirigentes magisteriales de la Sección XII del SNTE; Aracely Ruiz Vázquez, ex directora de la Recaudación de Rentas y Juan Heriberto Quiñones Soria, presidente de la Asociación Ganadera Local, entre otros.

Durante 90 minutos, se realizó este cálido evento, con la presentación de la obra, a cargo del alcalde Gallegos Rangel; la exposición de la investigación monográfica a cargo de Fierro Salas y el comentario de la obra, a cargo del Profesor Ramón Martínez González

“Hablar de una monografía es hablar de historia, cultura y me complace presentarles hoy este documento y con ello trasladarnos a fechas muy antiguas desde el comienzo hasta hoy en día, donde siempre es bueno recordar y porque no, descubrir algo nuevo de los datos que han quedado plasmados. Una colección de hechos históricos que han quedado escritos en esta secuencia de páginas”, destacó el alcalde al tomar la palabra.

La obra contiene el origen del nombre del multicitado municipio, la información geográfica, las actividades económicas y servicios, información histórica, gobierno, educación, cultura y deporte, lugares emblemáticos, su Feria de la Nuez y sus Reinas así como personajes destacados.

Pedro Fierro Salas es nativo del poblado Francisco Primo de Verdad, municipio de San Juan del Río; egresado de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, donde fue director y labora como docente; con quehacer en actividades partidarias dentro del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo en Canatlán y autor de los libros Las Normales Rurales en el marco de las reformas educativas 2017 y Una Mirada a la historia de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.