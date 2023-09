NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- A poco más de nueve meses de que el alcalde Francisco Luis Gracia Márquez donara a título personal dos hectáreas para la construcción de la Universidad del Bienestar "Benito Juárez García", aún no hay información sobre los avances del inicio de la obra.

Te puede interesar: Inician clases en la Universidad del Bienestar en Nuevo Ideal

El alcalde recordó que cuando surgió el tema de la construcción de la Universidad del Bienestar "Benito Juárez", buscaban un terreno donde construirla, por lo que él les ofreció un espacio donado de dos hectáreas, "les dije, ahí está para que construyan y arreglar lo que haya que arreglarse".

Imagen ilustrativa | Sin avances en la construcción de la Universidad del Bienestar en Nuevo Ideal / Foto: archivo | Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Asimismo, destacó que lo hizo porque se requiere desarrollo, crecimiento, "escuelas para que los muchachos estudien y no tengan que salir a Durango u otros lados a estudiar; ya se cumplieron nueve meses del recorrido por el terreno y no se ha notificado algo. Tengo entendido que se hizo un comité, que hay alumnos estudiando en las instalaciones del CBTA # 173; me he dado cuenta que al comité que se formó le han hecho algunos depósitos, el gobierno federal les ha trasferido, pero no han iniciado, no han puesto la primera piedra”, reiteró.

Sin embargo, aseguró que no le han informado nada al respecto, "ni como alcalde ni como donante del terreno he recibido alguna atención. Estoy en espera, Dios quiera que se haga, sigo en la mejor disposición, si es mañana, si es dentro de meses o el año entrante".

Por ello le solicitó a Iván Ramírez que analice el tema y se involucre en la investigación "para sacar a flote qué es lo que está sucediendo, porqué no ha iniciado esa obra si hay dinero y también clases". También dijo desconocer la causa, "él debe tener información y es necesario que nos lo haga saber para conocer el motivo del no inicio y además hacer la donación formal del terreno, formalizar y legalizar el proceso; ellos son los que deben informarme, tanto como presidente municipal como donante".

Imagen ilustrativa | Sin avances en la construcción de la Universidad del Bienestar en Nuevo Ideal / Foto: archivo | Marco Rodríguez | El Sol de Durango

El 14 de diciembre de 2022, David Alejandro Correa Olguín, director regional de la zona #4 de Programas para el Desarrollo de la Secretaría federal de Bienestar, acompañado del alcalde Francisco Luis Gracia Márquez, realizó un recorrido por el espacio de dos hectáreas en las cuales, se dijo entonces, será construida la esperada escuela superior presencial.

Se dio a conocer que la institución educativa ofertará las Licenciaturas de Medicina Integral y Salud Comunitaria para las cuales se contará con la participación académica de 20 médicos cubanos, resaltando el munícipe nuevoidealense, que el primer paso para la consolidación del edificio es la construcción de un camino que enlazará el plantel con la cabecera municipal, obra que aún está en calidad de espera.

Local Adultos mayores esperan hasta 7 horas para retirar su pensión





Las clases de dicha institución comenzaron en febrero en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) #173, luego de aplicarse un curso propedéutico o curso de inducción al alumnado. En tanto Ickxayana Pérez Salazar, docente del plantel educativo, detalló en aquel entonces eran 25 los alumnos que iniciaron este proyecto, partiendo del curso de inducción que comenzó el 9 de enero y fue hasta el 13 de febrero continuaron con las clases.









La carrera que se oferta es la de Medicina Integral y Salud Comunitaria, la cual tendrá una duración de seis y medio años, de los cuales los últimos dos corresponderán a un año de internado y otro de servicio social.

Los docentes que se encuentran a cargo de impartir clase son el doctor Rodrigo Sotelo y la propia informante, respondiendo en esa entrevista que aún no se asignaba el cargo de coordinador.