Prevén más expulsiones de militantes de Morena en Durango

Pudiera haber más resoluciones y expulsiones de Morena en Durango, “se de oídas no me consta no he visto las quejas, pero hay rumores que sí”, así lo manifestó el regidor Jorge Silverio Álvarez, luego de que se diera a conocer la expulsión como militante de la diputada Marisol Carrillo, y en este caso recordó “fui yo quien presentó la queja ante la Comisión de Honorabilidad y Justicia”.

Te recomendamos: Cuestiona Marisol Carrillo decisión respecto a presidencia estatal de Morena en Durango

Aseguró “las traiciones siempre deben de ser castigadas, y en esta ocasión se dio la resolución”, desconozco si hay otros procesos en contra de algún militante, pero si ya salió la de la diputada Marisol, pudiera haber otros resolutivos en próximos días, o quizá en el camino se presentaron algunos desistimientos.

Conforme a la resolución de la @CNHJ_Morena, les comparto importantes precisiones sobre las inconsistencias de la queja presentada en mi contra. pic.twitter.com/xRbvBZs6qk — Marisol Carrillo Quiroga (@Marisol_CaQu) February 16, 2023

Indicó que en el proceso electoral pasado para el gobierno del estado, fue donde se presentaron algunas deslealtades, como lo que llevó a poner la queja contra la diputada Marisol Carrillo, y explicó “no se vale hacer un desgaste tan grande como en una campaña, para que alguien aprovechándose de la posición que tiene, llegué y levante la mano a un adversario”.

El regidor señaló que en Morena se está poniendo orden, y esta acción es un parteaguas para que los militantes piensen bien las cosas antes de realizar cualquier acción como para la diputada, a quien estima y “que cometió un pequeño error”, pero es necesario que sepa que esto no es un juego, porque se tocan intereses de la sociedad que confían en un proyecto.

Por su parte Marisol Carrillo, a través de sus redes sociales oficiales publicó un video donde asegura que hay “inconsistencias” en la queja presentada en su contra, por lo que se siente tranquila, sin preocupaciones ante ese ataque personal, y afirmó que no se trata de un fallo inapelable, por lo que puede hacer defensa de sus derechos político electorales.