Que todos los aspirantes de la coalición se sumen al elegido: Héctor Arreola

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Que todos los aspirantes de la coalición se sumen a quien resulte elegido en la coalición de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), señala el aspirante priista Héctor Arreola Soria.

Entrevistado en el municipio de Canatlán, Durango, el rodeense reafirma que ya toca que nuevamente un lagunero sea gobernador; recordando que Héctor Mayagoitía Domínguez, originario de Lerdo y Maximiliano Silerio Esparza, de Rodeo, ya lo fueron.

"Ya nos toca, hemos estado considerando que La Laguna es un bastión muy importante en el desarrollo del Estado y creo, esto es justicia también lo que debe de hacerse, pero no denostando a nadie ni pensando que estamos luchando contra alguien", aseveró.

Entrevista con Héctor Arreola Soria, aspirante priista a la gubernatura de Durango/ Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

A la pregunta que Rodeo debería ser considerado más de la región norte del estado que de la región lagunera, dijo que el municipio donde nació está inscrito en lo que corresponde a los municipios laguneros, que son 10 de Durango y cinco de Coahuila, los que se identifican como tal.

"Todos los aspirantes tienen mi respeto y mi conocimiento, que tienen una carrera por la cual cada uno sustenta su aspiración y que se decidirá entre los perfiles de los partidos que en este caso proponen, que son el PRI y el PAN; que de una baraja de 10 o 12 aspirantes tendrán que decidir por uno

En mi caso aspiro a que si es así, todos, todos se sumen a aportar el granito de arena que cada uno tiene, el capital político social, a una candidatura que debe de ser de una unidad verdadera, vernos como un equipo y preocuparnos por una gobernanza después del triunfo, en donde sean incluidos no los amigos del gobernador o gobernadora, sino que sean los mejores hombres de Durango y que militen en algunos de los tres partidos coalicionistas y de esa manera construir la participación de hombres y mujeres", destacó.

Asimismo aseguró que se sumará a quién sea el candidato, "aportaré mi granito de arena para lograr el triunfo que debemos construir desde ahora, que hacemos recorridos por el Estado, haciendo el esfuerzo para aparecer en las mediciones que hoy se estilan hacer para tomar decisiones y que ya tomada la decisión y llegado al gobierno", destacó.

Puntualizó que de llegar a convertirse en gobernador, la participación de la mujer y los jóvenes será fundamental; "porque las mujeres son más más comprometidas, que no lo queremos reconocer en muchas ocasiones; las mujeres representan el padrón electoral, 2 o 3 puntos arriba de lo que representamos los hombres, pero representan muchos puntos arriba de votación, las mujeres votan más que los hombres, por lo tanto tienen una participación que las hace merecedoras.

Tengo experiencias que me hacen saber, ver que la mujer cada día está más preparada", enfatizó.

También destacó que en las medallas Benito Juárez y José Gutiérrez Osorio, "solamente para poner ejemplo, el 80% de las que ganan medalla son mujeres, eso quiere decir que la mujer se compromete, trabaja, en mis equipos de trabajo muchas mujeres participan conmigo y veo que son responsables por naturaleza y tienen una gran institucionalidad".





¿Considera que una mujer debe ser la candidata?

Esa no es una decisión mía, podría ser, por supuesto, si la decisión de la repartición en los seis Estados que por ley exige que haya un 50% de participación de género, le corresponde a Durando una mujer, bienvenida; si así nos toca jugar, así jugamos.





¿Por qué busca ser gobernador de Durango?

Una aspiración legítima, en una etapa de la vida en donde creo he demostrado un trabajo que ahí está, que se reconoce, un trabajo que nos identifica con la sociedad, que si bien es cierto ha sido exclusivamente en el ámbito de gobierno, porque nuestra vida profesional ha estado ligada fundamentalmente a actividades ligadas a la educación, en lo que he desarrollado, no hay en mi experiencia un puesto de elección popular que hayamos desempeñado y que hayamos tenido alguna experiencia legislativa

Intentamos tenerla en el año 1995, que fui candidato a diputado local por el entonces III Distrito y no logramos el triunfo, fue un año muy complicado para el PRI en todo el país, por aquella “Roqueseñal” en el congreso federal.

Local Presenta Gonzalo Yáñez informe de actividades en el Senado de la República Aquí estamos en esta propuesta que le hemos hecho a la coalición PAN, PRI, PRD con el deseo de que ellos valoren y que en la medición y en la decisión que tomarán los líderes nacionales esperamos que la consideración sea favorable.

Soy priísta desde el año 1972, que nos afiliamos, puntualiza.

Nacido en Rodeo, cabecera municipal, "desde niño nos fuimos a una población más pequeña, allá se fueron mis padres, a Los Ángeles, Rodeo, Durango. Mi padre se llamó Juan Arreola Herrera y mi madre María Concepción Soria Rodríguez", recuerda.













¿Qué se siente ser hijo predilecto de Rodeo?

Nunca lo soñé, nunca lo busqué, nunca hice cosas para llegar a tener un reconocimiento de esa naturaleza, que obedece mucho a la creación de la UTR como un acto de decisión que tenía yo a la ano, pero nunca lo pensé por eso, sino por ser una forma de hacerle justicia a muchos jóvenes que como yo, o la viven muy difícil para estudiar una carrera profesional donde se concentraban antes las escuelas de nivel superior, como era la capital o ciudades importantes del Estado; la Universidad Tecnológica de Rodeo daría opción a muchos jóvenes de tener una oportunidad que muchos no tuvieron antes, terminó diciendo.