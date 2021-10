Presenta Gonzalo Yáñez informe de actividades en el Senado de la República

Al grito de ¡Gonzalo !, ¡Gonzalo !, Hizo su entrada el senador de la República, Alejandro González Yáñez, mejor conocido como Gonzalo Yáñez, quien ante una nutrida asistencia de duranguenses presentó su informe de actividades legislativas, acompañado del gobernador del estado, José Aispuro Torres, y el líder del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya.

Durante su intervención, el también líder estatal del PT en Durango, habló sobre un punto de acuerdo presentado donde aborda el proyecto de “Agua saludable para la Laguna”, el cual ha sido el único que ha sido aprobado por la Cámara de Senadores.

Asimismo, presentó una iniciativa de reformas legales para implementar el programa alimentación escolar para el Bienestar, con el que se garantizará comida saludable para niñas, niños y jóvenes de México, ya que “la clave para generar una educación moderna y científica, está en el cerebro, por eso los alimentos deben estar orientados por la neonutrición ”, dijo.

De ahí que puso como ejemplo al sistema CADI, y fue en esta parte donde recibió la primera ovación por parte de quienes ahí laboran y que también se encontraban dentro de los asistentes,

En el salón Fanny Anitúa de conocido hotel, el político duranguense reunió a un importante número de simpatizantes, así como a compañeros de la política como el diputado Gerardo Fernández Noroña; la senadora, Margarita Valdez; la diputada federal, Celeste Sánchez; ya través de un mensaje en video, también se hicieron presentes el líder de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado; y el también senador, Manuel Velasco Coello.

En un mensaje de 15 minutos, dirigido a la sociedad duranguense, Gonzalo Yáñez, habló sobre la presentación de un punto de acuerdo para que los automóviles extranjeros que se encuentran en Durango, sean incluidos dentro del proyecto de regularización y ha hecho gestiones con apoyo de Alberto Anaya, para que el Sistema CADI cuente con la regularización.

Se mostró a favor de la construcción de la presa El Tunal 2, y en este punto reconoció el trabajo realizado por el gobernador del estado, José Aispuro Torres, hacia con este proyecto, pues llegar a construir esta presa, se requerirán líneas de conducción y una planta potabilizadora.

“Nos dará agua suficiente y saludable a todos los duranguenses de la capital, pero además representa el renacimiento de la agricultura, fruticultura, turismo, la industria y agroindustria, y claro acabar con la epidemia de cáncer que azota a Durango producto de los metales contenidos en aguas no saludables ”, dijo.

De ahí que llamó a la unidad y por su parte, no pondrá un paso atrás hasta construir la justicia acuífera para los duranguenses, de ahí que se ha dialogado con el gobernador de Durango y legisladores a fin de evitar que la obra quede inconclusa, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó claro que dicho proyecto quedará concluido antes de que finalice su administración.

Hizo un llamado a todos los legisladores federales presentes y ausentes, a fin de unir esfuerzos y en el siguiente presupuesto que se encuentra asignada la primera partida de la presa Tunal 2.

Aclaró que el presupuesto federal aprobado recientemente garantiza el desarrollo nacional y Durango. Por lo que en los próximos días presentará una iniciativa donde se pretende ampliar las facultades del Banco del Bienestar para que otorgue créditos blandos que ayude a la economía cooperativa y otra más dirigida a la vivienda popular.

"Me he puesto como meta que en diciembre sea el duranguense que haya presentado la mayor cantidad de iniciativas", por lo que está seguro que se sensibilizará a los legisladores para avanzar en el cumplimiento de la meta.

"Nosotros somos la solución no el problema; somos la respuesta, no la pregunta; somos el progreso, no el retraso; somos el futuro, no el pasado; aspiramos a la grandeza donde nadie se quede atrás", y es que Durango es el estado con mayor retraso económico, sin embargo señaló que falta un buen gobierno, por lo que se muestra como una opción para que la 4T llegue a gobernar la entidad, "vamos por el cambio verdadero en los 39 municipios de la entidad"