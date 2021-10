Mi aspiración es legítima, sana y buena: Azucena Triana Martínez

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - Mi aspiración a la candidatura a gobernadora de Durango es legítima, sana y buena, destaca Azucena Triana Martínez, reconocida deportista, política, funcionaria y sobre todo, duranguense orgullosa de su tierra.

Con 62 años de edad y con el mismo ánimo de aquella jovencita que a sus 17 años acudió con el entonces dirigente priísta estatal Ángel Sergio Guerrero Mier a pedirle una oportunidad en la estructura partidista, Azucena reitera su disposición a seguir haciendo cosas por Durango.

La vida ha sido de retos, como el haber sido campeona estatal en los 400 metros y en los relevos 4 X 100 y 4 x 400 portando los colores del Instituto Tecnológico de Durango, gran institución educativa de la que egresó como Ingeniera Industrial y en donde estuvo a punto de ser lideresa estudiantil, proyecto que al final cambió por el de la política partidista.

A sus 20 años llegó al Congreso estatal, integrante de la LV H. Legislatura, representando al II Distrito, apoyada por lideresas como Josefina Gutiérrez de Díaz, Aniceta Cárdenas, luego de haber recibido el visto bueno a su nominación poco más de 12 horas antes de la convención, de parte del delegado Manuel Gurría, recuerda, en lo que fue un reto superado.

“Quienes cuestionan mi permanencia laboral fuera de Durango, comentar que desde mis trincheras he buscado siempre respaldar a nuestro querido Estado y prueba de ello está en innumerables obras deportivas construidas lo mismo en el ITD que en la entonces Casa de la Juventud hoy INMUDE”, recuerda.

Para mí es un orgullo recorrer el país y observar un proyecto de cancha planificado por su servidora, menciona, a través del libro Manuel de Instalaciones Deportivas, al recordar su paso como directora general de Infraestructura Básica Deportiva de la hoy Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Más de tres mil obras en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988–1994).

Hacer política es construir acuerdos que beneficien a Durango; la figura presidencial debe mantenerse siempre como una figura de autoridad que debe respetarse, menciona Azucena al referirse a la situación que actualmente vive la vida política nacional.

La política debe ser actividad de trabajo y resultados, recordando que la primera tarea que le encomendaron en el comité directivo estatal del PRI, por el dirigente Guerrero Mier, fue trabajar en la proyección y concretización de la colonia Revolucionaria, en la cabecera municipal de Vicente Guerrero.

Recuerda que nunca fue santa de la devoción del gobernador interino Salvador Gámiz Fernández (1979 -1980) y sí en cambio de Armando del Castillo Franco ( 1980 -1986), quien le propuso ser representante del gobierno de Durango en el Distrito Federal, invitación que no aceptó, a diferencia de la hecha por el actual gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Me cuestionan el trabajar fuera del Estado, sin embargo, siempre he mantenido mi arraigo y el amor a la tierra que me vio nacer. La pregunta que debieran hacer es el qué han hecho por Durango algunos personajes, además de hacerse ricos, puntualiza la charla Azucena.