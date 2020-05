"Quien no quiera estar en el PRI, lo puede decir: Benítez Ojeda

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “Quién no quiera estar en este partido (PRI) bajo las reglas, disciplinas y orden que debe haber, están en su derecho de manifestarlo”, afirmó el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Enrique Benítez Ojeda, en su visita a esta localidad.

Dos de los cinco regidores de extracción priista y ex funcionarios de la administración pasada, son los únicos que han trabajado en el cabildo gomezpalatino y responden al interés de defender el trienio 2016-2019, mientras que los 3 regidores restantes tienen un punto de vista distinto, sin embargo, se les ha conminado para preservar la unidad, que tengan un posicionamiento único en el cabildo y no de facciones, ni intereses, ni de grupo y en ese sentido no hemos podido logar esa unidad.

Tras dejar entrever que la fracción priista en el cabildo gomezpalatino está dividido, el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Enrique Benítez Ojeda ofreció una rueda de prensa “banquetera” en las instalaciones de este organismo político, donde estuvo acompañado del secretario general adjunto en el Estado Sergio Uribe Rodríguez.

Cabe mencionar que los representantes populares del PRI en Gómez Palacio son: Aidé Román; Francisco Bardán; Estrella Morón; Anavel Fernández y Juan Moreno; siendo los 2 primeros los que han sido oposición y defienden a la administración pasada 2016-2019.

“A los regidores les hemos dicho el día de hoy, que es un nuevo intento del Comité Nacional y Estatal por convocarlos a la cohesión y unidad, pero también estamos en la libertad todos, de manifestar si alguno está de acuerdo con lo que el partido les pide y con lo que debe de ser con la convicción partidaria frente a un gobierno que no es de nuestro partido y que si tampoco están a la altura, que nos lo hagan saber, porque el partido no puede ser rehén de ningún interés personal, ni de los 2 que votan de una manera, ni de los 3 que votan de manera distinta”, dijo.

Por lo que en dicha reunión con los regidores, estos últimos se comprometieron a buscar esa conciliación en esta nueva etapa y se va a intentar, pero aclaró, “Quién no quiera estar en este partido bajo las reglas, disciplinas y orden que debe haber, también está en su derecho de manifestarlo”, aseveró tajante.

Así mismo, abundó, “En Gómez Palacio somos oposición y no estar entregados ni al Partido Acción Nacional (PAN) ni a Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), porque el tiempo lo dirá y va a reconocer que los priistas somos mejores para gobernar que los que hoy están en el municipio y el gobierno del Estado.

El dirigente estatal señaló que están trabajando desde el PRI nacional y estatal con un acuerdo para la cohesión interna, a fin de ser una fracción sólida y unida, “Reconozco que 3 regidores priistas en Gómez Palacio tienen un punto de vista muy diferente, pero vamos a estar con Sergio Uribe y Raúl Meraz muy al pendiente para fortalecer al PRI de Gómez Palacio.

Abundó al decir, “Vamos a dialogar con actores y personajes de la región muy importantes como son Lety Herrera, Rocío y Ricardo Rebollo y los mismos regidores, para comenzar a auscultar desde ahorita, quienes pudieras eventualmente ser candidatas o candidatos en el 2021, ya que la política no descansa ni se detiene, aún y con la pandemia del Covid-19”.

Finalmente, Enrique Benítez manifestó que para el mes de septiembre se inicia con el proceso electoral legal y tenemos que estar listos, “Somos un partido que se está reorganizando y reagrupar, de ahí que todos tenemos que anteponer el interés superior del partido sobre el interés personal o de grupo o de alguna familia o de alguna corriente dentro del PRI”.