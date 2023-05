Ramo de construcción bajara un 45%: Adelmo Ruvalcaba

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-La inflación que se genera en el mundo, obviamente afecta a nuestro país, causando que desde hace dos años a la fecha, el ramo de la construcción bajara un 45 por ciento, de ahí que empresarios han abandonado o cambiado esta actividad, pero lo más lamentable son las pérdidas de fuentes de empleo, ya que esta área genera la reactivación de 33 ramos de la economía.

Así lo declaró Adelmo Ruvalcaba Nieto, empresario constructor lagunero, agregó que en los últimos dos años, se han tenido reflejos de aumentos de un 50 por ciento en el costo de los materiales de construcción, lo que ha ocasionado que se haga menos casas y por ende se generan menos espacios laborales.

“Lamentablemente en el tema de la construcción, bajó un 45 por ciento, es por ello que muchas empresas que se dedicaban a este ramo, o la abandonaron o cambiaron a otras actividades, pero los que quedamos hemos intentado incursionar en los parques industriales, pero bueno no han llegado muchos, sólo uno en el estado de Nuevo León”, dijo.





Respecto al incremento de los materiales de construcción ha sido hasta en un 50 por ciento, este es otro factor que afecta el ramo de la construcción, como ejemplo dijo, “Si antes algún material costaba 100 pesos, ahora cuesta 150 o 160 pesos, materiales como cemento varilla y demás artículos, esto ocasiona que se haga menos obras como las casas, o que cuestan más, pero no hay muchas compras debido a que el poder adquisitivo de la gente es limitado”.

“Durante los tres años de pandemia por la Covid-19, a pesar que el ramo de la construcción fue una de las actividades que no paró, pero si disminuyó fuertemente, pues no hubo inversiones, no hubo compras de viviendas”, comentó.

Por tal motivo, todos los empresarios de la construcción han diversificado actividades, se ha volteado a otras regiones del país, que si bien es cierto les pega la inflación, pero por ejemplo en Monterrey una vivienda que en la región lagunera se comercializa en 500 mil pesos, en la ciudad regia te vale 800 mil, o si una casa que la vendes aquí en la laguna, en 1 millón y medio, allá te vale hasta en 4 millones de pesos, claro que el terreno también es mucho más claro.

Sin embargo, el empresario constructor lagunero mencionó que las fuentes de empleo han sido muy graves sus pérdidas, “Hay que recalcar que el ramo de la construcción es un importante generador de espacios laborales, incluso también en la reactivación de 33 ramas de la economía”.

Abundó al decir, “Cuando nosotros iniciamos una obra, al menos 33 ramas de la economía se reactivan, por tal motivo, hay fuentes de empleo en negocios, comercios y demás, aunado a ello, hay que mencionar que por cada vivienda que se construya, son al menos cinco empleos los que se generan”.

Esto es la obra privada, pero que hay sobre la obra pública, señaló que también está muy deprimida, debido a que muchos programas han desaparecido, tales como el fondo Metropolitano, entre muchos otros, entonces la inversión para nosotros los constructores que antes nos invitaban está muy restringido, por ejemplo en la vecina ciudad de Torreón la obra del metro bus lleva años y no hay para cuando se termine, concluyó Adelmo Ruvalcaba.