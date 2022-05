Recibe respaldo Gloria González en Otilio Montaño

SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- Un emotivo recibimiento lleno de respaldo y calidez dieron los habitantes de la comunidad Otilio Montaño a la candidata Gloria González y a sus compañeros de planilla de la coalición "Juntos Hacemos Historia" al Ayuntamiento sanjuanero 2022–2025.

El domo del urbanizado poblado fue el marco en el cual, las autoridades ejidales, encabezadas por Martín Ramírez Moreno, recibieron tanto a los candidatos como a todas las familias del lugar, en una convivencia que tuvo como anfitriones a la familia Ramírez Hurtado.

Luego de intenso recorrido por algunas comunidades, pasadas las tres de la tarde llegaron la candidata Gloria, acompañada de los candidatos, a síndico Aníbal Rodríguez y a regidores Lizbeth Vargas Cabrera, Juan Antonio Noris, Mayela Sifuentes y Rosendo Vázquez Romero, todos con el cansancio físico del esfuerzo pero con la alegría impregnada por las familias anfitrionas.

Casi la totalidad de los habitantes del lugar, encabezados por integrantes del comisariado ejidal, presentes para reafirmar el apoyo por el proyecto de Marina Vitela y de Gloria González, a la gubernatura de Durango y presidencia municipal de San Juan del Río, respectivamente.

El Maestro Moreno Ramírez dio la bienvenida a los invitados, reiterando la unidad ejidal que ha permitido acciones que hacen de Otilio Montaño una comunidad pavimentada a un 95% y con la esperanza de que el Fondo Minero regrese y así llegar al ciento por ciento.

Por su parte, la candidata Gloria destacó que “Nos hemos conocido de toda la vida, aquí tengo familia y a muchísimos amigos; no necesito presentarme porque saben quién soy; orgullosamente tengo a mi lado a mi familia, a mi padre, a mi hermana, a mi esposo, a mis hijos y nietos. Soy persona que ha buscado servir desde el salón de clase, desde mi hogar”, dijo en su mensaje la abanderada morenista.

Fui educada y eduque a mi familia con los valores que aprendí en casa y en ese sentido, créanme que no les fallaré, con su respaldo el domingo cinco de junio, como presidente municipal; pido el voto con la seguridad que me ha dado la vida y los resultados obtenidos, no se dejen engañar por quienes los quieren comprar con tarjetas, mencionó.

Hemos hecho una campaña de mucho trabajo y esfuerzo, respetando a nuestros contrincantes, pero también pido que seamos respetados, puntualizó Gloria, denunciando que, orquestadamente, están siendo objeto de robo de propaganda, para lo cual se pondrá la denuncia correspondiente.