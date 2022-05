CANATLÁN, Dgo. (OEM).- "Usted es de las nuestras, usted es de casa", así señalaron a Vero González, candidata de la alianza "Va por Durango" a la Presidencia Municipal de Canatlán, en su recorrido por la colonia Rancho Saracho, donde ella radica.

La familia Rodríguez Rosas reiteraron su respaldo, "como no hacerlo si la conocemos desde que era una niñita e igual conocimos a sus padres, Rubén (+) y Toña", señalaron.

Es un gusto saber que tendremos presidenta municipal en nuestra colonia y en nuestra calle, le mencionaron, manifestaron también en el hogar de las familias Meza y Sariñana.

"Soy orgullosamente de la colonia Plutarco Elías Calles o antiguamente Rancho Saracho, sin renunciar a mi origen del poblado Bruno Martínez ni tampoco a lo que es mi segunda tierra, La Sauceda, lugar del cual es mi esposo y su gentil familia", dijo la candidata.

"Usted es de las nuestras", manifiestan habitantes de Rancho Saracho a Vero González / Foto: cortesía | Vero González

Asimismo, mencionó "a mi esposo porque es la parte fundamental de mi familia, junto con mi madre, que él, al igual que miles o millones de mexicanos luchan día a día en el vecino país del norte para enviar sustento y respaldo económico a las familias que dejaron".

Destacó que la urbanización y mejora de calles es una constante que se presenta, "conozco muy bien ciudad Canatlán y con el respaldo ciudadano la política del adoquinamiento o pavimentación se mantendrá, algo que se observa actualmente en colonias y barrios como el centro de la ciudad, en sus calles Alameda; igual en las colonias Los Nogales, H. Ayuntamiento, Mijares y con su respaldo, seguirá en la calle que va del bulevar Enrique W. Sánchez a la escuela secundaria Jesús Rivas Quiñones, junto a la antigua ARIC", puntualizó la candidata.

También destacó que ha buscado conducirse como una digna candidata del PRI, PRD y PAN; "he ofrecido disculpas por errores, faltas u omisiones que he cometido en la función pública; la vida es un constante aprendizaje, pero nunca he actuado de mala fe, porque no es parte de mi educación y manera de ver las cosas.

He convivido políticamente con priistas y en su momento aliancistas y creo que la diversidad de opiniones fue, en ese entonces y sigue siéndolo, una manera no solo de hacer política, sino de vivir", señaló.

Verónica González puntualizó que tiene una vida política y personal muy clara; el comercio lo aprendió de su padre y abuelos, una actividad que mantiene, "así como una preparación académica que me permite transitar por una actividad profesional".

Finalmente destacó que "con honor representó a tres instituciones políticas y con respeto a las otras cuatro que contienden en este proceso electoral, así como a las dos personas, mueres ambas, que están en la misma posición que yo. La política es diplomacia y respeto y respeto y en un estado de Derecho en el que vivimos busco desarrollar mi quehacer", manifestó.