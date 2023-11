Reconocen a la reina de Lerdo a nivel estatal

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Tras agradecer al presidente municipal Homero Martínez Cabrera por el apoyo e impulso para representar a Lerdo en los certámenes de belleza del presente año, Danna Martínez Ramírez de 19 años de edad, es reconocida a nivel estatal, ha ganado cinco coronas, cinco títulos diferentes y se ha convertido en Teen Universe Durango 2023.

Luego de coronarse como reina de Lerdo 2022-2023 en el aniversario del 128 de la ciudad, el Ayuntamiento a través de la Dirección de Arte y Cultura, la invitó a formar parte del certamen ‘La Perla del Guadiana, Turismo y Cultura 2023’, donde recibió el título de Princesa Real.

Danna Martínez Ramírez se convertió en Teen Universe Durango 2023 / Foto: cortesía | Ayuntamiento de Lerdo

Dijo, "el municipio de Lerdo me invitó a representarlo en el certamen ‘La Perla del Guadiana’ que fue en la ciudad de Durango, el pasado 30 de marzo en El Picacho (municipio de Nazas), fue el evento de etapa de traje típico, ahí gané el tercer lugar en tema cultural. Luego el primero de abril fue la final y quedé en segundo lugar, como la Princesa Real de La Perla del Guadiana", además Danna Martínez indicó que el hablar de la belleza del municipio fue lo que le permitió posicionarse entre los primeros lugares en la temática cultural.

En la gala del concurso de traje típico y tema cultural, que se desarrolló en el municipio de Nazas, Danna Martínez lució un vestido confeccionado por la lagunera Nadia Milán y diseñado por el profesor de arte visual, pintor y muralista José Manuel Zamora Ambriz.

La joven de 19 años ha ganado cinco coronas, cinco títulos diferentes / Foto: cortesía | Ayuntamiento de Lerdo

El atuendo plasmaba al general Francisco Villa y la Hacienda de La Loma, lugar donde se conformó la División del Norte nombrando a Villa general en jefe; el avión de Sarabia; la actividad agrícola y ganadera; el canto cardenche, identidad lerdense; presentando en el marco del centenario de la muerte del general Francisco Villa.

Además en el certamen para la reina de la Feria Nacional de Durango (FENADU) que se llevó a cabo el 23 de abril en el teatro “Ricardo Castro” de Durango capital, nuevamente recibió el nombramiento de princesa real y el 2 de julio, en el certamen “La flor del Campo” de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de Durango, obtuvo el primer lugar y fue coronada como la reina.

Reconocen a la reina de Lerdo a nivel estatal / Foto: cortesía | Ayuntamiento de Lerdo

Para el certamen Teen Universe Durango, la preparación de las candidatas comenzó desde octubre, Danna Martínez expresó que fue todo un reto para ella, pues “las candidatas que viven en Durango fueron a ensayos, pero yo tuve que prepararme desde acá (Ciudad Lerdo) por vía zoom, y aprenderme toda la coreografía el mismo día de la final. Además, nos pusieron muchos retos y pruebas, como fueron exámenes de cultura general de Durango, académicos, de inglés, reto deportivo, entre otros”.

Además de ganar la principal categoría Teen Universe Durango 2023, durante este mes de noviembre, recibió diversos premios, posicionándose en el top 3 del reto ‘Orgullosa de mis raíces’, Pasarela, y Fotogenia, incluso ha firmado contrato para el nacional, que será el próximo año, para representar a Durango y participar para ser la próxima Teen Universe Mexico.

“¡Ha sido un año hermoso y de importantes logros, esto va a ser algo muy especial que guardare siempre!, además he crecido muchísimo, y claro, todo lo anterior fue con la ayuda principal del Presidente Homero Martínez Cabrera y la Diputada Susy Torrecillas, que me apoyaron muchísimo económicamente para poder irme a participar, no hubiera llegado tan lejos sin su apoyo, y también del director de Arte y Cultura, Ricardo Dillon, y todo su equipo, que fue el apoyo directo, les tengo mucho cariño porque también me apoyaron mucho emocionalmente y en las finales”, comentó que gran alegría.

La lerdense ganadora de múltiples títulos de belleza, también agradeció a mentores, maquillistas, fotógrafos y personas que le han acompañado a lo largo de este trayecto, pues ha tenido la oportunidad de potencializar sus conocimientos y habilidades en el mundo de los certámenes de belleza.

Además de conocer diferentes municipios, charlar con la ganadora de Teen Universe Mexico, Jashia Alegría, y la ganadora de Teen Universe, Rivera Maya, San Burciaga, y visitar los lugares emblemáticos de la capital de Durango, como el museo Francisco Villa, el Paseo del Viejo Oeste, el teleférico, el Centro Cultural y de Convenciones de Durango.

Por su parte, el Gobierno municipal reconoció el talento, los valores y principios que caracterizan a Danna Martínez, quien este año recibe el máximo título de la belleza adolescente en todo el estado de Durango.