Registran mal año para productores de frijol en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Un año difícil en cuanto a producción de frijol están padeciendo los ejidatarios de Ricardo Flores Magón, municipio de Canatlán, que por tradición son los mayores productores de la leguminosa pero que en este ciclo agrícola están resultando con poca cosecha.

Te recomendamos: Cosecha de frijol en riesgo en Durango

Entrevistado al respecto, Guadalupe Guzmán Meza, presidente del comisariado ejidal respondió que será un año malo para los productores frijoleros, explicando que primero hubo exceso de humedad, posteriormente se presentaron 25 días de sequía y para acabarla de rematar, hace como 15 días cayeron heladas, precisó.

A su juicio, como un amplio conocedor del tema agrícola, estima que la disminución de la cosecha estimada o esperada es de un 60 por ciento de lo que es esperaba de su producción.

Estamos viendo a SGADER para ver si nos toman en cuenta y nos meten a un programa de apoyo, ya que se acabó el seguro catastrófico, para que nos ayuden a los ejidos, que está mal, dijo.

Municipios Campesinos exigen a diputados federales no quitar los programas de apoyo en la Laguna

La gente acabó de cortar el frijol pero la gente que está trillando está dando una producción de tonelada o tonelada y media ya ni las maquinas trilladoras quieren trabajar porque no les costea, agregó.

Cobran mil pesos por toneladas ¿Van a trabajar a mil pesos por toneladas, van a andar diez hectáreas rinde y rinde por mil pesos?, pues no, estamos navegando hasta para que nos trillen, mencionó.

Estamos sacando unos 200 Kilogramos por hectárea, 100 Kilos, han parcelas que no serán cortadas, puntualizó. Sembramos hasta cinco mil hectáreas, con las variedades pinto saltillo y negro, no hay avena, no hay maíz, concluyendo, un año malo el 2022.